Kamu bankalarından reel ekonomiye büyük katkı

Akit Ekonomi

Pandemi tehdidinin damga vurduğu aylarda dahi kredi kanallarını açık tutan kamu bankaları dev projelere ve yatırımlara yenilerinin eklenmesine imkân tanıyorlar. Ticari müşterilerine nakit tedarik ederek reel ekonomiyi kuvvetlendiren bu bankalar, başarılı grafik sergiliyorlar.

Pazar payımızı büyüttük

Nitekim Vakıfbank, ilk 9 ayda aktif büyüklüğünü 638 milyar liraya çıkardı. 5 milyar 483 milyon liraya varan brüt kârından 1 milyar 142 milyon lira vergi karşılığı ayıran banka, milyar 341 milyon lira da net kâr elde etti. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, pandemi döneminde dahi yüksek sorumluluk bilinciyle tüm müşterilere hizmet vermeye ve milli ekonomiyi her koşulda desteklemeye devam ettiklerini dile getirdi. 638 milyar liralık aktif büyüklükle Türkiye’nin en büyük üçüncü bankası olduklarını aktaran Üstünsalih, “Tüm çalışma arkadaşlarımın yoğun çabalarının bir sonucu olan bu gelişme gurur vericidir. Olağanüstü bir gayret göstererek nakdi ve gayrinakdi krediler, mevduatlar, yurt dışı transferler ve işlemler dahil her alanda pazar payımızı arttırmayı başardık” ifadelerini kullandı.

Talepleri eksiksiz karşılıyor

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele sürecinde ekonomik aktiviteyi güçlendirmek için elinden geleni yapan Halkbank, yeni normalde de kredi taleplerini eksiksiz karşılıyor. Bu sayede büyüyen, ilk 9 ayda aktif toplamını 663.7 milyar liraya yükselten, toplam kredi büyüklüğünü de 162.1 milyar lira arttıran banka takdir topladı. Salgın nedeniyle yavaşlayan ekonomiye hız ve moral verdiklerine dikkat çeken Genel Müdür Osman Arslan, şunları söyledi: “Üçüncü çeyrek boyunca iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmeleri, sınırlı da olsa turizm bölgesindeki işletmelerin müşteri kabul etmeye başlamaları ve firmaların yurt dışından art arda sipariş almaları ekonomideki iyimserliği artıran faktörler olmuştur. Stratejik sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın yüksek performansları, sanayimizin uluslararası rekabet gücünü olumlu etkilemiştir. Bu dönemde tüm sektörlere desteğini arttıran bankamız, artık geride kalan bu zor günlerde müşterilerimizin yüzünün asılmasına müsaade etmemiştir.” Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) Türkiye için büyük hedefler belirlediğine ve kendilerine önemli sorumluluklar getirdiğine işaret eden Arslan, “Bu yolda imalatçılarımıza daha fazla katkı vermek için çalışacağız. Covid-19 dönemine özgü uygulamalarımızın yanı sıra yenilikçi ürünlerle reel kesime yönelik desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Üreticinin yanındayız

Ziraat Bankası,hem yatırım iştahını arttırmak hem de üretime ve ihracata ivme katmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Covid-19 döneminde öne çıkan tarım sektörünü atağa kaldırmayı amaçlayan banka, gerek bireylerin gerekse firmaların kredi taleplerini geri çevirmiyor. Böylece aktif büyüklüğünü 923.7 milyar liraya taşıyan banka, net kârını da yüzde 58 attırarak 6 milyar 89 milyon liraya ulaştırdı. Genel Müdür Hüseyin Aydın, kalkınma ve refahı arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizdi. Ayrıca “Gelinen aşamada tarımın ülkemiz için hayati önem taşıdığını biliyor ve bu alanı daha da büyütmeye odaklanıyoruz” diyen Aydın, şunları kaydetti: “Sektörde aktif rol oynayan şirketleri kuvvetlendirmeyi, kaliteli ve verimli üretimi teşvik etmeyi esas alıyoruz. Bir yandan küçük aile işletmelerini geliştirmeyi bir yandan modern tarım teknolojilerini kullanarak üretim yapan orta ve büyük ölçekli firmaların kurulmasına olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Gayemiz kaynakların daha etkin kullanılması ve ithalatın azaltılarak yerli üretimin daha üst seviyelere çıkarılması için tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi, zirai ürünler için uygun pazarlar oluşturulmasıdır.”