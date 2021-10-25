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Ekonomi Kamu bankalarından faiz kararı! Tarih verdiler
Ekonomi

Kamu bankalarından faiz kararı! Tarih verdiler

Türkiye'deki kredi hacminin yarısına yakınını organize eden kamu bankaları, ortak bir açıklama ile ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 13:25:00 -
Kamu bankalarından faiz kararı! Tarih verdiler

Türkiye'deki kredi hacminin yarısına yakınını organize eden kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirim yaptı.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi.

26 Ekim'den itibaren geçerli

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilen açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

 

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