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Ekonomi Kamu bankaları ne kadar faiz indirdi? Bankalar faizleri indirdi mi?
Ekonomi

Kamu bankaları ne kadar faiz indirdi? Bankalar faizleri indirdi mi?

Kamu bankalarının faiz oranları düşüp düşmeyeceği merak ediliyordu. Merkez Bankası’nın faizi bir puan indirmesi sonrası gözler kamu bankalarına çevrilmişti. Kamu bankaları faizleri düşürdü. Peki banka faizleri ne kadar oldu? Kamu bankalar faizi ne kadar düşürdü? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:15:00 - 2021-11-19 10:22:48
Kamu bankaları ne kadar faiz indirdi? Bankalar faizleri indirdi mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin yüksek olmasını sert eleştirerek, “Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz.” demişti.

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