Kamu alımları memur işçi sözleşmeli personel alımları
Kamu personel alımları, memur, işçi ve sözleşmeli personel alımları merak ediliyor. Devlet personel alımlarına devam ediyor. KPSS puanı ile memur, sözleşmeli personel alımlarının yanında kamuya sürekli işçi alımları da yapılmakta. Kamuya memur kamu personeli işçi alım ilanları haberimizde.
Kamuya personel alımı için ilanlar gelmeye devam ediyor. Devlet, yeni istihdam edilecek memur ve sözleşmeli personeller için ilan açtı. KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için Basın İlan Kurumu üzerinden çok sayıda kamu alımı ilana çıktı. Kamu personel alımlarına göre, Dicle Üniversitesi 242 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor. Türk-Alman Üniversitesi 39 Sürekli İşçi alıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi 161 Sözleşmeli Personel alacak.
Dicle Üniversitesi 242 Sözleşmeli Sağlık Personeli alım şartları
Türk-Alman Üniversitesi 39 Sürekli İşçi alım şartları
Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli personel alım şartları
Kamu alımları için Basın İlan Kurumu üzerinden İNSAN KAYNAKLARI bölümünden kamu alımlarına ulaşılmakta. Kamu personel alım ilanları için tıklayınız