Kamu alımları memur işçi sözleşmeli personel alımları

Kamuya personel alımı için ilanlar gelmeye devam ediyor. Devlet, yeni istihdam edilecek memur ve sözleşmeli personeller için ilan açtı. KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için Basın İlan Kurumu üzerinden çok sayıda kamu alımı ilana çıktı. Kamu personel alımlarına göre, Dicle Üniversitesi 242 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor. Türk-Alman Üniversitesi 39 Sürekli İşçi alıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi 161 Sözleşmeli Personel alacak.

Dicle Üniversitesi 242 Sözleşmeli Sağlık Personeli alım şartları

Türk-Alman Üniversitesi 39 Sürekli İşçi alım şartları

Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli personel alım şartları

Kamu alımları için Basın İlan Kurumu üzerinden İNSAN KAYNAKLARI bölümünden kamu alımlarına ulaşılmakta. Kamu personel alım ilanları için tıklayınız