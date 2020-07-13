  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kamu alımları memur işçi sözleşmeli personel alımları

Kamu personel alımları, memur, işçi ve sözleşmeli personel alımları merak ediliyor. Devlet personel alımlarına devam ediyor. KPSS puanı ile memur, sözleşmeli personel alımlarının yanında kamuya sürekli işçi alımları da yapılmakta. Kamuya memur kamu personeli işçi alım ilanları haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 09:49:00 - 2020-07-13 09:51:18
Kamu alımları memur işçi sözleşmeli personel alımları

Kamuya personel alımı için ilanlar gelmeye devam ediyor. Devlet, yeni istihdam edilecek memur ve sözleşmeli personeller için ilan açtı. KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için Basın İlan Kurumu üzerinden çok sayıda kamu alımı ilana çıktı. Kamu personel alımlarına göre, Dicle Üniversitesi 242 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor. Türk-Alman Üniversitesi 39 Sürekli İşçi alıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi 161 Sözleşmeli Personel alacak. 

Dicle Üniversitesi 242 Sözleşmeli Sağlık Personeli alım şartları

Türk-Alman Üniversitesi 39 Sürekli İşçi alım şartları

Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli personel alım şartları

Kamu alımları için Basın İlan Kurumu üzerinden İNSAN KAYNAKLARI bölümünden kamu alımlarına ulaşılmakta. Kamu personel alım ilanları için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı