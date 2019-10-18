Kamu alımları iş ilanı İŞKUR kamu personeli alımı başvurusu

Belediyeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları İŞKUR üzerinden çok sayıda personel alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden yapılan kamu personel alımı ilanında temizlik görevlisi, servis elemanı, iş makineleri operatörü, büro memuru, işçi, bilişim teknolojileri teknisyeni başta olmak üzere çok sayıda personel alımı yapılacağı görülmekte.

İŞKUR kamu personel alımları 17- 21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. İŞKUR üzerinden alımlarının yapılacağı kamu personeli için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Engelli adaylar için %40 engelli olduğunu gösterir belgeye sahip olmak, Yapılacak güvenli ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak gibi nitelikler aranacaktır.

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