Kamran Aliyev: Hepsi elimizde, kısa sürede topladık
Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Ermenistan savaş suçu işlediğine dair tüm delillere sahip olduklarını söyledi.
Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Gence şehrine düzenlenen saldırı sonrası bölgeye hareket eden Kamran Aliyev, Ermenistan'ı zora düşürecek kanıtları ele geçirdiklerini söyledi.
Haber Global'e konuşan Aliyev, "Bu bir suç. Sivillere karşı işlenen bir suçtur. Çünkü siviller bu savaşta yer almıyor. Ermenistan'ın Gence şehrine saldırıları 4 Ekim'de başladı. İkincisi 11 Ekim, bu üçüncü saldırı. Ermenistan'ın savaş suçu işlediğine dair bütün gerçekleri ortaya çıkarak deliller bulduk. Önceki saldırılara yönelik kanıtları topladık. Bütün deliller elimizde. Adaleti sağlamak için uluslararası bütün yolları kullanacağız" ifadelerini kullandı.