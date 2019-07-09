



ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor'un kalecisi Haydar Yılmaz, geçen sezon 9. sırada bitirdikleri ligi bu yıl daha iyi yerlerde tamamlamak istediklerini söyledi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere konuşan takım kaptanı Haydar Yılmaz, Alanya'da başladıkları kampın ilk etabının sıcak havaya karşın verimli geçtiğini belirtti.

Takım içindeki uyumun yerinde olduğunu söyleyen Haydar, "Oturmuş ve kemikleşmiş bir kadromuz var. İlave olarak gelen transferler de bize çabuk uyum sağladı. Tek derdimiz sıcakla boğuşmak ama takım olarak üstesinden geliyoruz. Sıkı çalışıyoruz. Önemli olan da bu zaten" dedi.

Bir yerlere gelmek için zor şartlarda da olumlu ve verimli bir çalışmanın olması gerektiğini kaydeden Haydar Yılmaz, "Elimizden geleni özveriyle yaparak, hocalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Takım da bunun bilincinde. Hocamızla kampın ilk günü hedefi belirledik. Geçen sezon ligi 9. sırada bitirdik. Önümüzdeki sezon için ilk hedefimiz, bunun altına düşmemek. Daha iyisi için elimizden geleni yapmak. Kupada da en üst noktaya çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Tecrübeli kaleci, yeni teknik ekiple takımın uyumunun üst seviyede olduğunu vurgulayarak, kendisini bu ligde ispatlayan teknik direktörleri Erol Bulut'un kariyerinde daha iyi yerlere geleceğine inandığını sözlerine ekledi.





- Antrenman





Yeniz sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı.

Turuncu-yeşilli takımda futbolcular, koordineli ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Taktik çalışma ile tamamlanan idmanda, Şili Milli Takımı formasıyla Kupa Amerika'da yer alan Junior Fernandes, Afrika Uluslar Kupası'nda Angola forması giyen Djalma Campos, askerlik hizmetinde bulunan Efecan Karaca ve izinli olan Lucas Villafanez ile Baiano yer almadı.



