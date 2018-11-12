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Kampanyamız Gazzeli gazilere umut oluyor

Siyonist İsrail’in saldırıları sonucu sakat kalan Gazzeli kardeşlerimize destek olmak için, Akit ve İHH tarafından hayata geçirilen tekerlekli sandalye projesi, başta Filistin kamuoyu olmak üzere ümmet coğrafyasında heyecanla karşılandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:10
Kampanyamız Gazzeli gazilere umut oluyor

Hakkı Bilir  İstanbul

İnananların yüz akı Akit ve dünya mazlumlarının umudu İHH’nın, Gazzeli kardeşlerimize umut ışığı olmak için başlattığı tekerlekli sandalye kampanyası, büyük ilgiyle karşılandı. Siyonist İsrail’in saldırıları sonucu sakat kalan Gazzeli gazilere el ayak olmak için hayata geçirilen projeye gösterilen ilgi, Filistin davasının sahipsiz olmadığının da ispatı oldu. “İnanlar kardeştir” ayeti kerimesinin tecellisi olan kampanyaya Filistin başta olmak üzere ümmetin farklı katmanlarından destek açıklamaları geldi. Konu ile ilgili gazetemize konuşan Filistinli kanaat önderleri, STK temsilcileri ve ilahiyatçılar, projenin, İslam kardeşliğinin en nadide örneği olduğunu kaydederek, Gazzeli mazlumlara büyük bir moral olacağını söylediler.

Türkiye sahipsiz bırakmıyor

Filistinli Araştırmacı Gazeteci Moin Naim, Filistin davasının yalnız olmadığının bir kez daha tecelli ettiğini belirterek, “Türkiye’deki insanların Filistin davasına karşı duyarlılıklarının bir başka kanıtıdır. Bu duruşu sürdürdüklerinin tezahürüdür. Bölgedeki tüm kargaşaya ve olumsuzluklara rağmen Türkiye’deki insanların, gözü Filistin’den dönmemiştir. Bunun göstergesidir” dedi. Söz konusu kampanyanın Gazzeli gaziler için büyük bir umut olduğunu kaydeden Naim, “İsrail’in engelli durumuna düşürdüğü kardeşlerimizin en azından unutulmadığının mesajı olmuştur. Gazze’de gazi olmuş kardeşlerimizin hayata tutunması açısından güzel bir hizmet. Allah hem Akit Medya Grubu’ndan hem de İHH’dan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Umut ışığı olacaktır

Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (DAST-BİR) Başkanı Hakan Akbaba da, hayata geçirilen projenin oldukça önemli olduğuna değinerek, “Akit ve İHH’nın ortaklaşa yürüttüğü bu kampanya her şeyden önce din kardeşliğinin mümtaz bir örneğidir. Siyonist İsrail’in saldırıları sonucu ellerini ve ayaklarını kaybeden kardeşlerimize bir umut olacağı aşikardır” dedi. Kampanyanın örnek olması gerektiğini belirten Akbaba, “Bu kampanya sadece madde planında değil mânâ planında da önemli. Zira o bölgede İsrail zulmüne direnen kardeşlerimiz yalnız ve sahipsiz olmadıklarını bilecekler.  Bu da onlara güç verecektir. Ümmet kardeşliğinin lafta değil icraatta olduğunun göstergesidir” şeklinde konuştu.

İslam sorumluluk dinidir

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Fehmi Soğukoğlu da, “Müslümanlar Allah katında birbirinden sorumludurlar. Bu kampanya o sorumluluk bilincinin tezahürüdür. Bu sorumluluğun bir gereği olarak bütün Müslümanlar gücü nispetinde yardımda bulunmalıdır” dedi. Kampanyaya desteğin önemli olduğunu kaydeden Soğukoğlu, “İslam namına icraat içerisindeyken bakıma muhtaç kalanlar için sorumluluğumuzun çok daha fazla olduğunun altı çizilmelidir” ifadelerini kullandı.

Yıldırım: Kudüs kurtulursa Türkistan ve Arakan da kurtulur

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Kocaeli Temsilciliği’nin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yıldırım, birçok ülkede hastaneler ve yetimhaneler açtıklarını belirterek, yetimlere hizmet sunan bir iyilik hareketi olduklarını vurguladı.

Bir gün Kudüs’ün kurtuluşunu göreceğiz

Yıldırım konuşmasında, Kudüs’ün önemine de işaret ederek, “Allah kısmet ederse, bir gün Kudüs’ün kurtuluşunu göreceğiz. Kudüs kurtulursa Doğu Türkistan ve Arakan da kurtulur. Kudüs kimin elindeyse dünyayı o yönetir. Kudüs zalimlerin elindeyse Doğu Türkistan’da zulüm olur, Arakan’da zulüm olur. Fakirlik fukaralık artar, dünyayı sadece 8-9 kişi yönetir, bütün sermaye onların olur. Onun için Kudüs’ün Müslümanlarla tekrar buluşması bizim çalışmamızla ilgilidir. İşte bunun için kurduğumuz teşkilatlara iyilik hareketi diyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 11:10
  1. İstanbul
  2. İHH
  3. Akit
  4. Gazzeli kardeşlerimiz
  5. tekerlekli sandalye
  6. Siyonist İsrail
  7. Gazzeli gaziler
  8. Filistin
  9. STK temsilcileri
  10. İslam kardeşliği
  11. Gazzeli mazlumlar
  12. Filistinli Araştırmacı Gazeteci Moin Naim
  13. Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (DAST-BİR) Başkanı Hakan Akbaba
  14. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Fehmi Soğukoğlu
  15. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım
  16. İHH Kocaeli Temsilciliği
  17. Arakan
  18. Doğu Türkistan
  19. Kudüs

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