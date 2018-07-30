Kampanya başlatıldı! Batman sınırına Hollywood Batman'i düzenlemesi

Batman il sınırlarının "Batman (Yarasa Adam)" filminin logosuna göre yeniden düzenlenmesi için kampanya başlatıldı.

İsim benzerliği nedeniyle Batman il sınırlarının "Batman" filminin logosuna göre yeniden düzenlenmesi için Change.org'da kampanya başlatıldı. Sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılan kampanyada, toplanan imzanın 10 bini aştığı öne sürüldü.

''HİÇBİR KATKISI OLMAYACAK''

Güneydoğu Anadolu Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği (GATOB) Genel Başkanı Hüseyin Aslan yaptığı açıklamada kampanyanın kente hiçbir katkısının olmayacağını söyledi.

Figürlerle kentin tanıtımında bir yere varılmayacağını kaydeden Aslan, şunları dile getirdi:

"Son günlerde başlatılan Batman figürü ile Batman haritasının çizilmesi yönündeki çalışmayı sosyal medyada görüyoruz. Bir turizmci olarak bu kampanyanın kent turizmine hiçbir katkısının olmayacağını düşünüyorum. Bizim öncelikle Batman'ın tanıtımını yerinde ve sahada yapmamız lazım. Figürlerle kentin tanıtımında bir yere varılmaz. Hala Hasankeyf'in Mardin'in ilçesi bilen insanlar var."

''DAHA ÖNEMLİ SORUNLAR VAR''

Kentin haritasını değiştirmekten daha önemli sorunlarının olduğunu aktaran Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Batman İl Temsilcisi Sinan Sarı da sosyal medyada paylaşılan Batman haritasının Batman filminin figürüne göre değiştirilmesi yönünde taleplerin olduğunu anlattı.

Sarı, "Bunun kente bir katkısının olacağını düşünmüyorum. Bundan daha önemli ve güzel konular üzerinde çalışabiliriz. Öncelikle bir turizm lobisi oluşturmamız lazım." dedi.

Esnaf Adnan Baytar, "Bunca sorunumuz varken Batman'ın harita üzerindeki şekli şemaili çok da önemli değil. Bunu düşünecek durumda değiliz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Bünyamin Beyca da "Kampanyanın umarım Batman için bir faydası olur." ifadelerini kullandı.