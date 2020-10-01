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Gündem Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle
Gündem

Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın 5 gününde Azeri cephesinden yeni bir hamle geldi. Ölüm dalışı gerçekleştiren kamikaze dronelar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:59:00 -
Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle

İşgalci Ermenistan’ın, Azerbaycan’la girdiği çatışmada yeni bir gelişme yaşandı. Azerbaycan’ın SiHA taarruzundan sonra ‘kamikaze droneları’ da çatışmada en etkili araçlardan biri oldu.

Azerbaycan ordusunun İsrail’den aldığı bu araçlar, cephede çok yoğun kullanılarak başarılı sonuçlar alınıyor.

Kamikaze droneları döner veya sabit kanatlı, alçak irtifadan hareket ederek çevik olarak içinde harp başlığıyla belirlenen hedefe ulaşarak infilak ediyor.

TB2 ve ANKA gibi platformlara kıyasla nazaran daha ufak ve hafif olan bu platformların söz konusu özellikleriyle kullanıcıya esnek bir seçenek sunuyor.

Ermenistan cephesinde SİHA ve TİHA'larla taarruz yapan Azerbaycan ordusu, askeri kayıp vermeden kaybedilen bölgeleri temizleyerek geri alıyor. 

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