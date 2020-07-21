Kamerun'un Anglofon bölgesinde 15 ayrılıkçı öldürüldü

ANKARA (AA) - Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney Batı bölgesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda en az 15 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.



Tuğgeneral Valere Nka, yaptığı açıklamada, Güney Batı eyaleti Santa bölgesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda en az 15 ayrılıkçının öldürüldüğünü, çok sayıda ayrılıkçının yaralandığını duyurdu.



Ölenler arasında ayrılıkçıların liderlerinden birinin olduğu bilgisini paylaşan Nka, yüklü miktarda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini belirtti.

- Anglofon krizi



Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.



Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümünde 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.



Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.