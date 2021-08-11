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Kamerun'da yerli halklar arasında çıkan çatışmada kan aktı
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Dünya Kamerun'da yerli halklar arasında çıkan çatışmada kan aktı
Dünya

Kamerun'da yerli halklar arasında çıkan çatışmada kan aktı

Afrika ülkesi Kamerun'un kuzeyindeki Extreme-Nord eyaletinde yerli Choa ve Mousgoum toplulukları arasında çıkan çatışmada 10 kişinin yaşamını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 21:04:00 -
Kamerun'da yerli halklar arasında çıkan çatışmada kan aktı

Ulusal basındaki haberlere göre, Logone-Birni bölgesinde yaşayan Mousgoum topluluğu ile Logone et-Chari bölgesinde yaşayan Choa topluluğu arasında arazi sorunları yüzünden çatışma çıktı.

Çatışmada 6'sı Choa, 4'ü Mousgoum topluluğundan 10 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan çok sayıda kişi de Logone-Birni Hastanesinde tedavi altına alındı.

Genelde arazi problemleri yüzünden sorun yaşayan Mousgoum ve Choa yerli halkları arasında çıkan en son çatışmada 2 kişi ölmüş, birçok kişi yaralanmıştı.

 

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