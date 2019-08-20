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Kamerun'da ayrılıkçılara ömür boyu hapis

Ayrılıkçı lider Sisiku Ayuk Tabe ve 9 destekçisi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

20 Ağustos 2019 Salı 14:14
Kamerun'da ayrılıkçılara ömür boyu hapis

ABUJA (AA) - Kamerun'da Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde devlet kurmak isteyen ayrılıkçı lider Sisiku Ayuk Tabe ve 9 destekçisi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kamerun basınında çıkan haberlere göre, başkent Yaounde'deki askeri mahkeme, 2016 yılından beri ülkenin batı bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden Sisiku Ayuk Tabe ve 9 destekçisine "isyan" suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

Ayrılıkçı Tabe ve destekçilerinin10 gün içerisinde kararı temyiz etme hakkı bulunuyor.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Son raporlara göre, Anglofon krizinde bin 850 kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu ve 35 bin kişi komşu ülke Nijerya'ya sığındı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:14
  1. Anglofon
  2. Kamerun

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