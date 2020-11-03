Kamerun’da 11 öğretmen kaçırıldı

ANKARA (AA) - Kamerun’un İngilizce konuşulan Anglofon bölgesinde ayrılıkçı bir grup 11 öğretmeni kaçırdı.



Yerel basındaki haberlere göre, ayrılıkçılar, Kuzey-Batı vilayeti Kumbo şehrindeki Hristiyan Presbiteryen Okuluna saldırdı.



Saldırıda birçok öğrenci ve 11 öğretmen rehin alındı.



Rehin aldıkları öğrencileri serbest bırakan ayrılıkçılar, beraberindeki 11 öğretmenle bölgeden uzaklaştı.



Aynı bölgede 24 Ekim’de ayrılıkçı grup tarafından bir okula düzenlenen saldırıda 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, çok sayıda öğrenci yaralanmıştı.



Anglofon krizinin patlak vermesinden bu yana, Güney Batı ve Kuzey Batı vilayetleri Kamerun’un İngilizce konuşulan iki bölgesinde adam kaçırma ve fidye isteme olayı sık sık yaşanıyor.



- Anglofon krizi



Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.



Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri bir sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.



Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

