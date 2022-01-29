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Spor Kamerun yarı finale çıktı
Spor

Kamerun yarı finale çıktı

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Gambiya'yı 2-0 yenen Kamerun, yarı finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 22:05:00 -
Kamerun yarı finale çıktı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın çeyrek finalinde Gambiya ile ev sahibi Kamerun, Douala kentindeki Japoma Stadı'nda karşılaştı.

Kamerun, 50 ve 57. dakikalarda Karl Toko Ekambi'nin kaydettiği gollerle 2-0 galip gelerek son 4 takım arasına kaldı.

Turnuvada 5 kez şampiyonluk yaşayan Kamerun, yarınki Mısır-Fas maçının galibiyle 2 Şubat'ta oynanacak yarı finalde karşılaşacak.

 

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