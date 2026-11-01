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Yerel Kamerasız yollarda kaza kurgulayıp sigortayı vurdukları iddiası
Yerel

Kamerasız yollarda kaza kurgulayıp sigortayı vurdukları iddiası

Yeniakit Publisher
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Kamerasız yollarda kaza kurgulayıp sigortayı vurdukları iddiası

Batman merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 43 şüpheliden 21'i tutuklandı; 8 sigorta şirketinin yaklaşık 260 milyon lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Batman merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 21'i tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, kurgulandığı öne sürülen trafik kazalarıyla 8 sigorta şirketini yaklaşık 260 milyon lira zarara uğrattıkları iddia ediliyor.

Soruşturmayı, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri başlattı. Sahte trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerinden haksız kazanç sağladığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmada, kentte 2022-2024 yılları arasında meydana gelen 41 trafik kazası incelemeye alındı.

Kazaların bir kısmı kamera kaydı olmayan yerlerde gerçekleşmiş

İncelemede, kazaların bir kısmının kurgulandığı ve kamera kaydı bulunmayan yerlerde gerçekleştiği tespit edildi. Kazaya karışan kişiler arasında sigorta ödemelerine ilişkin hesap hareketleri bulunduğu, şüpheli araç devirleri yapıldığı da belirlendi.

Bazı tamirhane sahipleri, sigorta eksperleri ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin örgütlü hareket ettiği değerlendirildi. Şüphelilerin, kaza fotoğraflarının inandırıcı olması için ayrıntılı hazırlık yaptığı belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden alınan şüpheli kaza tutanaklarının incelenmesi sonucu, 8 sigorta şirketinin bu yöntemle yaklaşık 260 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

65 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Soruşturma kapsamında, 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Batman merkezli 11 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden, örgüt lideri ve yöneticileri olduğu öne sürülen S.A., E.B., B.A. ve M.Y.'nin de aralarında bulunduğu 21'i tutuklandı.

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