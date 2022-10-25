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Spor Kameraları gören CHP'li başkandan iddialı sözler: Dolar, euro, altın düşer ama o düşmez
Spor

Kameraları gören CHP'li başkandan iddialı sözler: Dolar, euro, altın düşer ama o düşmez

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş, düşme hattının bir puan üzerinde bulunan Hatayspor ile ilgili iddialı bir açıklamada bulunarak, "Türkiye'de dolar, altın, Euro, enflasyon düşebilir ancak Atakaş Hatayspor düşmez" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 07:47:00 -
Kameraları gören CHP'li başkandan iddialı sözler: Dolar, euro, altın düşer ama o düşmez

Hatayspor'un Beşiktaş'ı mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Türkiye'de her şey düşebilir, dolar, altın, Euro, enflasyon düşebilir ancak Atakaş Hatayspor düşmez" dedi.

ki takımın da kazanma arzusuyla sahaya çıktığını aktaran Lütfü Savaş, şunları söyledi:

“Biz daha 1. dakika dolmadan çok sürpriz bir gol yedik. Rakip, ilk 20-25 dakika tempolu ve bizim sahamızda top oynadı. Ondan sonra da kontrataklarla biz rakip sahayı zorlamaya başladık. İkinci yarının başlarında güzel bir gol attık. İkinci yarı kontratak oynamış gibi göründük ama daha çok pozisyona giren, golü arayan takım bizdik. Bugün biz aşağılardan çıkmak için çaba sarf ediyorduk. Herkes Atakaş Hatayspor düşer diye bekliyordu. Türkiye’de her şey düşebilir, dolar, altın, Euro, enflasyon düşebilir ancak Atakaş Hatayspor düşmez. Bundan sonra ekibimiz çıkışa devam edecektir. Her sene olduğu gibi üst sıralarda ligi bitirecektir.”

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