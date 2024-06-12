Kamera özellikleri sızdırıldı! Karşınızda Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE ve kamera özellikleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Son raporlara göre amiral gemisi seviyesinde özellikler sunacak cihaz; Galaxy S24, S23 ve S23 FE modelleriyle aynı ana kamera sensörünü kullanacak.

Samsung Galaxy S24 FE kamera özellikleri sızdı

Çin’den gelen raporda S24 FE’nin 1/1.57 inçlik bir sensöre ve 1.0um piksel boyutuna sahip 50 Megapiksel ana kameraya yer vereceği iddia edildi. 1.0um piksel boyutu, düşük ışık koşullarında yüksek kaliteli fotoğraflar çekmesine olanak tanıyacak.

Samsung’un maliyetleri düşürmek için ara cihazlarında aynı kamera modüllerini kullandığını biliyoruz. Bu yüzden Galaxy S24 sensörünün geri dönüştürülmesi ve S24 FE’ye yerleştirilmesi mantıklı görünüyor. Ön kameranın da 10 Megapiksel olması bekleniyor.

Sızdırılan diğer ayrıntılar arasında SM-S721 model numarası bulunuyor. Ayıca Galaxy S23 FE’nin şirket içerisinde R11 takma adına sahip olduğu, bu yüzden S24 FE’nin R12 kod adıyla geliştirildiği biliniyor. S24 FE henüz geliştirme aşamasında, bu yüzden en erken sonbahar döneminde tanıtılacak gibi duruyor.

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Hatırlatma yapmak gerekirse; Exynos 2200 veya Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisine yer veren Samsung Galaxy S23 FE, 6,3 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyordu. 10 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka tarafındaysa 50 Megapiksel + 12 Megapiksel ultra geniş açı + 8 Megapiksel telefoto kamera yer alıyordu. (Shift Delete)