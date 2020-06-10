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Aktüel

Kamboçya'da sahte içkiden 4 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:03:51 -
Kamboçya'da sahte içkiden 4 kişi öldü

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da içinde zehirli madde olduğu sanılan pirinç şarabını içen 4 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Banteay Meanchey eyaletinin Emniyet Müdürü Ath Khem, içinde şarap ve geleneksel ilaçların olduğu içkiyi tüketen kişilerin dün ve önceki gün rahatsızlandığını söyledi.

Ath Khem, içkiyi içen 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Ön soruşturma sonuçlarına göre içkiye zehirli bir madde katıldığını düşündüklerini ifade eden Ath Khem, üretici firmanın sahiplerinin de arandığını dile getirdi.

Banteay Meanche emniyet yetkilileri, söz konusu içkilerin başkent Phnom Penh merkezli bir firmadan diğer bölgelerdeki marketlere gönderildiğini ve yıllardır herhangi bir sorun yaşanmadan satıldığını ifade etti.

Ülkenin Kratie kentinde Mayıs 2018'de pirinç şarabı içen 14 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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