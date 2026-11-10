Kamboçya’da okul servisi gölete uçtu! 5 kız öğrenci hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kamboçya’da yoldan çıkarak gölete düşen okul servisinde bulunan 5 kız öğrenci yaşamını yitirdi.
Kandal eyaleti polisinden yapılan açıklamada, başkent Phnom Penh'in 49 kilometre kuzeyinde bulunan eyalette sabah saatlerinde okul servisinin yoldan çıkarak gölete düştüğü belirtildi.
Kaza esnasında otobüste 12 ila 14 yaşlarında 26 öğrenci bulunduğu aktarılan açıklamada, 5 kız öğrencinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 21 öğrencinin de yaralandığı kaydedildi.
Polis, 31 yaşındaki servis şoförünü gözaltına aldı.
Görgü tanıkları, hızla giden servisin önüne aniden motosikletin çıkması sonucu frene basan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti.