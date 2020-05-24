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Sağlık

Kamber mahallesinde 4 ev karantina altına alındı

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Kamber köyünde 4 ev karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 18:05:49 -
Kamber mahallesinde 4 ev karantina altına alındı

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Kamber köyünde 4 ev karantina altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Kamber köyünde sağlık ekiplerinin yaptığı filyasyon çalışması sonrasında 26 kişinin Covid-19 ile ilgili temaslı oldukları belirlendi. Mahallede 26 kişinin yaşadığı 4 evin karantina altına alınmasının ardından mahallenin sokaklarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

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