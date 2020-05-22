  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hangi il ve ilçelerde camiler açılacak?

Arefe günü bin ihlas okumanın sevabı nedir? Arefe günü ihlas suresi okumanın faziletleri

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı

Bu süreçte sinema da etkilenecek

Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamu çalışma saatleri kaç oldu?
için kalan
Aktüel

Kamança ustası Mark Eliyahu online konser verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:27:38 -
Kamança ustası Mark Eliyahu online konser verdi

İSTANBUL (AA) - Kamança sanatçısı Mark Eliyahu, Zorlu PSM'nin Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında hayranlarıyla buluştu.

Doğu ve Batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen Eliyahu, canlı yayında "Drops", "Open Sky", "Grateful" ve "Nefes Yerine"nin de arasında bulunduğu eserleri çaldı.

Yakın zamanda hayranlarıyla tekrar bir araya gelmeyi umduğunu ifade eden Eliyahu, "Sizi çok özledik. Bu gece burada sizinle olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bize katıldığınız için teşekkürler." dedi.

Zorlu PSM'de konser vermeyi çok özlediğini dile getiren sanatçıya, yaklaşık 45 dakika süren canlı performansta klavyede Haim Weiss eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı