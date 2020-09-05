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Aktüel "Kalyon'da Caz, Hicaz, Sakin Yaz" konserleri
Aktüel

"Kalyon'da Caz, Hicaz, Sakin Yaz" konserleri

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:48:02 -
"Kalyon'da Caz, Hicaz, Sakin Yaz" konserleri

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta yer alan İstanbul'un yeni kültür merkezi Kalyon Kültür, caz müziğin önemli isimlerini ağırladığı "Kalyon'da Caz, Hicaz, Sakin Yaz" konserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kalyon Kültür'ün 4 konserden oluşan etkinlik serisinin üçüncüsünde, İlhan Erşahin ve İzzet Kızıl, 15 yıl aradan sonra ilk kez birlikte sahne aldı. Doğaçlama olarak çalan ikili, 75 dakika süren konserde müzikseverlerle bir araya geldi.

Misafirler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafeye uygun olarak aralıklı şekilde yerleştirilen sandalyeler, giriş-çıkışlarda ateş ölçümü, dezenfektan ile maske temini, kapalı tutulan klimalar ve mekanın düzenli dezenfeksiyonu gibi tedbirlerle karşılandı.

"Kalyon'da Caz, Hicaz, Sakin Yaz" etkinlikleri, 4 caz konseri ile pandemi sürecinden yeni normale geçişte Kalyon Kültür'ü müzikseverlerle buluşturmayı ve kültürü geliştirmeye katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Türkiye'de ve dünyada tanınmış isimlerin yer aldığı "Kalyon'da Caz, Hicaz, Sakin Yaz" konserleri, Kalyon Kültür'ün yeni dönemde başlayacağı etkinliklerin ilk etabını oluşturuyor.

Konser serisi kapsamında 11 Eylül'de, Su İdil sahne alacak.

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