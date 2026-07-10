Kalyon Kültür’ün Yeni Sergisi ‘Güneşin Kıyısı’ Sanatseverlerle Buluştu

Küratörlüğünü Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora’nın üstlendiği sergide; Güliz Baydemir, Mustafa Albayrak, Mümin Candaş, Necati Seydi Ferahoğlu ve Nurdan Karasu Gökçe’nin toplam 21 eseri yer alıyor. Özgün sanatsal yaklaşımları bir araya getiren sergi, yüzyıllar boyunca farklı kültürlere, inançlara ve yaşam biçimlerine ev sahipliği yapan Anadolu’nun çok katmanlı kültürel hafızasını sanat aracılığıyla görünür kılıyor.

Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu’nun ev sahipliğinde 9 Temmuz Perşembe günü, Kalyon Kültür’de gerçekleşen Güneşin Kıyısı’nın açılış törenine; İstanbul Valisi'nin eşi Sayın Gülden Gül, İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Serap Özmen Çetin, önceki dönem İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın eşi Sayın Hatice Nur Yerlikaya, Şişli Kaymakamı Sayın Cevdet Ertürkmen, Üsküdar Kaymakamı Sayın Adem Yazıcı, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Canan Sarı, Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Sayın Burcu Kösem'in yanı sıra sanatçılar, sanatseverler ve birbirinden değerli konuklar katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu: “Bugün güneşin ışığında; sanatın, estetiğin ve kültürün rehberliğinde Anadolu'nun kadim hafızasına doğru anlamlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Her biri birbirinden değerli beş sanatçımız, İstanbul’un sokaklarından Çanakkale’nin kıyılarına, Trabzon’un yamaçlarından Anadolu’nun kırlarına, Antik kentlerin taşlarından, modern kentlerin yaşayışlarına hayatı ve hafızayı tuvallerine taşıdılar. Kıymetli sanatçılarımız özellikle Anadolumuzu kendi özgün sanatsal yaklaşımlarıyla resmettiler. Anadolu hiçbir zaman tek renkten ibaret olmadı. Her köşesi ayrı bir ses, her şehri ayrı bir nefes, her mevsimi ayrı bir hikâye taşıdı. Anadolu, rengi çok ama ruhu tek; sesi çok ama sözü tek; yolu çok ama özü tek olan büyük bir kardeşlik mozaiğidir. Ülkemizde gerçekleştirilen NATO Zirvesi de Türkiye’nin dünyaya verdiği güçlü bir mesajdır. Barışın, diyaloğun ve kardeşliğin merkezi olan ANADOLU, bugün de küresel meselelerin çözümünde güven veren bir buluşma noktasıdır. Farklılıkları bir araya getiren, diyaloğu ve barışı önceleyen bu kadim Anadolu toprakları dün olduğu gibi bugün de insanlığı ortak değerlerde buluşturmaya devam etmektedir. Çünkü, Anadolu’nun özü kardeşliktir. Kardeşliğin olduğu yerde ise umut, huzur ve gelecek vardır.

Kalyon Kültür olarak sanatı yalnızca estetik bir üretim alanı olarak görmüyor; insanı zenginleştiren, hafızayı diri tutan, kültürümüzü geleceğe taşıyan güçlü bir emanet olarak görüyoruz.Çünkü inanıyoruz ki; bir milletin kültürü ne kadar güçlü yaşatılırsa, geleceği de o kadar sağlam inşa edilir.Bu anlayışla 2020 yılından bu yana Kalyon Kültür çatısı altında; 17 sergi gerçekleştirdik, yaklaşık 100 bin ziyaretçimizi ağırladık, 400'e yakın atölyeyle 8 bini aşkın misafirimizle buluştuk. “Geçmişe Vefa, Geleceğe Değer” anlayışıyla bundan sonra da sanatçılarımızı desteklemeye ve sanatseverlerle buluşturmaya, çocuklarımızı kültür ve sanatla erken yaşta tanıştırmaya, medeniyetimizin kadim mirasını yarınlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

İstanbul Valisi'nin eşi Sayın Gülden Gül ise “Güneşin Kıyısı’ sergisinde bizleri sanatla ve sanatçılarımızın farklı bakış açılarıyla buluşturan Kalyon Kültür'e teşekkür ediyorum. Anadolu'nun eşsiz güzelliklerini, güçlü sanat anlayışları ve yetenekleriyle tuvallere taşıyan kıymetli sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Sanatın birleştirici gücünü renklerle, duygularla ve ilham veren eserlerle bizlere hissettiren; Anadolu'nun iklimini, güneşini, insanını ve ruhunu yeniden keşfetmemize vesile olan Kalyon Vakfı Başkanı Sayın Reyhan Kalyoncu'ya, Kalyon Kültür ekibine ve emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Serginin küratörlüğünü yapan Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora ise sergiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Güneşin Kıyısı, farklı coğrafyaların kendi hafızalarını, yaşam biçimlerini ve manzaralarını ortak bir ışık düşüncesi etrafında buluşturuyor. Aynı güneşin yüzyıllardır dokunduğu kentler, kıyılar, dağlar ve yerleşimler, her sanatçının resminde kendine özgü bir anlatıya dönüşüyor. Sergi, bu farklılıkları tek bir bakışta birleştirmek yerine, aralarındaki görünmez sürekliliği görünür kılmayı amaçlıyor. Bir araya gelen eserler, ışığın coğrafyayla kurduğu ilişkinin kültürel belleği nasıl taşıdığına ve yaşamın farklı yüzeylerinde nasıl yeniden anlam kazandığına dair ortak bir düşünme alanı açıyor.”

Anadolu’nun Ortak Hafızasına Sanatsal Bir Yolculuk

Tarih öncesi çağlardan bu yana ‘güneş’; Anadolu’da yalnızca doğal bir unsur değil; tarımsal üretimden mimariye, gündelik yaşamdan kültürel belleğe kadar yaşamın birçok alanını şekillendiren bir konumda olmuştur. “Güneşin Kıyısı”, ışığın anlara, anıların ise ortak bir kültürel hafızaya dönüştüğü bu coğrafyayı farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden ele alıyor.

Güneşin coğrafya ile kesişimi ve binlerce yıllık kültürel birikimle kurduğu ilişki, Güneşin Kıyısı’nın düşünsel eksenini teşkil ediyor. İstanbul'un sokakları, Çanakkale'nin kıyıları, Trabzon'un yamaçları, Anadolu'nun kırları ve antik kentlerin taşları birbirinden farklı manzaralar sunsalar da aynı güneşin farklı yansımalarını barındırıyor.

Beş sanatçının eserlerinde yer bulan Anadolu'nun birbirinden uzak coğrafyalarındaki insanlar, manzaralar, yerleşimler ve gündelik yaşam sahneleri, Anadolu'ya tek bir pencereden değil, çoğul bir perspektiften yaklaşma, bu mekanlar arasında yüzyıllardır dolaşan ışığın sürekliliğini hissetme imkânı sunuyor. Sergi, geçmiş ile bugün arasında bir karşılaştırma yapmak yerine, bu coğrafyada yaşamaya devam eden ortak duygulara ve deneyimlere odaklanırken farklı kentler ve yaşam biçimleri arasında sessizce dolaşan bu bağı resmin alanında yeniden düşünür ve görünür kılıyor. Güneşin Kıyısı, köklerini, aidiyet hissini ve doğayla olan kadim bağını yeniden hatırlamak isteyen şehirli izleyiciyi, sanat ve sosyoloji severleri ortak bir paydada buluşturmayı hedefliyor.