Kalyon Karapınar GES’ten yükselen güneş, dünyaya umut oldu

Dünya çapında örnek gösterilen ve lider bir enerji şirketi olma hedefine emin adımlarla ilerleyen Kalyon Enerji, TRT World ekranlarında yayınlanan ve Youtube’da 5.2 milyon kişinin izlediği iklim değişikliği konulu ‘Seeds of Change’ belgeselinde ülkemizi gururla temsil etti.

Sunuculuğunu Hollywood’un ünlü oyuncusu Adrian Grenier’in üstlendiği, yönetmenliğini ise uluslararası belgesellerin ödüllü yönetmeni Susan Gray’in yaptığı belgeselin Türkiye çekimlerinde, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konusunda ülkemizin mihenk taşlarından biri olan Kalyon Karapınar GES de yer aldı. Ünlü oyuncu Adrian Grenier’in çok etkilendiği ve “Bir göl yatağından yükselen bu destansı güneş okyanusu, önemli bir yenilenme ve umut mesajı veriyor” şeklinde tanımladığı Kalyon Karapınar GES, Avrupa’nın en büyük dünyanın ise sayılı güneş enerjisi santrallerinden biri.

Belgeselde görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ve Kalyon Enerji CEO’su Murtaza Ata da Kalyon Karapınar GES hakkında önemli bilgiler aktardı.

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Haluk Kalyoncu, Türkiye’nin 2053 Karbon sıfır hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirterek; Karapınar GES’in 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu ve toplam 3,5 milyon güneş panelinin tamamının dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV’de, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğini ifade etti. Kalyoncu ayrıca, Kalyon Karapınar GES’in yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşıladığını sözlerine ekledi.

Kalyon Karapınar GES’in, Acıgöl Havzası’nın bilinçsiz tarım, iklim değişikliği ve yanlış sulama gibi nedenlerle çölleşmesi sonrasında yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak değerlendirilmesi yönünde YEKA projesi kapsamında kurulduğunu belirten Kalyon Enerji CEO’su Murtaza Ata ise, toplam 20 milyon metrekare alanda kurulan santralin, Türkiye’nin 2053 karbon sıfır hedefine ulaşmasına büyük katkı sunacağını vurguladı. Ata, Karapınar GES’in yıllık 2 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunu önlediği; aynı zamanda, Türkiye’nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 oranında artırdığı bilgisini de verdi.