Kalyon Enerji, Şahika Ercümen’in 100. Yıl Cumhuriyet Dalışına sponsor oldu

Geçtiğimiz şubat ayında yaşadığımız büyük depremle sarsılan Hatay’da yapılacak denemede kırılacak yeni rekor, Cumhuriyetimize armağan edilecek.

Toplumsal yaşama ve çevreye sürdürülebilir değer katma sağlama misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Kalyon Enerji,spor alanında da sürdürülebilirliği destekleyerek kırdığı rekorlarla ülkemizin gurur kaynağı olan milli sporcu Şahika Ercümen’in Hatay’da yapacağı 100. Yıl Cumhuriyet Dalışına sponsor oldu. Şahika Ercümen, şu anda 105 metre ile Sırp asıllı sporcu Lena Balta’da olan rekoru kırmayı deneyecek. 17 Ekim’de Hatay/Yayladağı’nda ‘Paletsiz Değişken Ağırlık Kategorisi’nde gerçekleştirecek dünya rekoru denemesi, 100. yılında Cumhuriyetimize armağan edilecek.

Kalyon Enerji olarak, ülkemize üst üste pek çok başarı getiren milli sporcu Şahika Ercümen’in bu özel rekor denemesine sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Murtaza Ata;“Kalyon Enerji faaliyet alanı, misyonu ve vizyonu doğrultusunda sınırları kaldıran, güneşin sınırsız enerjisinden dünya için fayda üreten bir marka. Şahika Hanım ise sınırları zorlayan bir başarı misyonuyla rekora yüzüyor. İşte bu ortak misyon ve tutku böylesine anlamlı bir rekor denemesinde bizleri buluşturdu. Hepimiz Cumhuriyet’in 100. yılında nefeslerimizi tutarak Şahika Hanım’ın rekora dalışına tanıklık edeceğiz. Gökyüzünde olduğu gibi denizde de sınırları kaldıracağız” dedi.

Milli sporcu Şahika Ercümen ise yeni rekor denemesi ile ilgili şunları söyledi; “Cumhuriyetimizin 100. yılında, çok özel ve anlamlı bir yerde, -Hatay’da- ülkemiz için nefesimi tutacağım ve Cumhuriyetimize yakışır şekilde Dünya Rekoru kırarak ülkemize armağan edeceğim.

Hatay zor günler geçirdi fakat başı dik gururla bu zor günlerin üstesinden gelecek, ben de nefesim yettiği kadar bir parçası olmak istiyorum. Dünya Rekoru denemesi ile hem 100. yılımızda 100 kız çocuğumuzun spor ve eğitim masraflarına bağış toplayacağız, hem de Sıfır Atık Mavi projemiz bu bölgede aktifleşecek. Bu yolculuğumda bana destek olan Kalyon Enerji ailesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO