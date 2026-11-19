Yumurtalık bölgesinden toplardamarlar üzerinden kalbe kadar uzanan 32 santimetre uzunluğundaki nadir tümör, Balıkesir'de yaşayan Filiz İnal'ın (39) vücudundan Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla 6 parça halinde çıkarıldı. İnal, ameliyatın ardından taburcu edildi.

Hastanede yapılan ayrıntılı incelemede, kalpte olduğu düşünülen kitlenin aslında yumurtalık bölgesinden başladığı ve toplardamarlar üzerinden kalbe kadar uzandığı tespit edildi. Kitle, düz kas kaynaklı iyi huylu tümör, yani leyomiyomatozis kaynaklıydı.

Filiz İnal, aynı hastalık nedeniyle 3 yıl önce bir ameliyat geçirdi. Sağlığına kavuştuktan sonra hastalığı zaman içinde yeniden nüksetti; yaklaşık bir yıl boyunca karnında şişlik, yürürken de bacağında ağrı şikâyeti yaşadı. Balıkesir ve İzmir'de tedavi olanaklarını araştıran İnal, komşusunun yönlendirmesiyle Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman'a ulaştı.

Ameliyatta Prof. Dr. Kahraman'ın yanı sıra Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Erdoğan ile Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seçkin Tuna da yer aldı.

Kahraman: Kalbe kadar ulaşması dünya genelinde çok nadir

Prof. Dr. Kahraman, bu tür kitlelerin yumurtalık çevresinde görülebildiğini, bazen iliak (kalça bölgesi) damarlara kadar ilerleyebildiğini, ancak kalbe kadar ulaşmasının dünya genelinde çok nadir olduğunu vurguladı. Kitlenin 6 parça halinde çıkarılmasının gerekçesini de vücutta izlediği çok uzun yola bağladı.

Kahraman, hastanın kontrolünün yapıldığını belirterek şöyle konuştu: "Kalbe kadar uzanan dünyada çok ender vakalardan birisiydi. Ekip çalışmasıyla hastamızı sağ salim ameliyattan çıkardık. Kontrolünü yaptık, karnında şişlik yok, nefesi rahat ve durumu gayet iyi."

Op. Dr. Seçkin Tuna ise hastanın yaşının genç olmasının ve literatürde bu tarz vakaların çok nadir olmasının dikkat çekici olduğunu dile getirdi. Tuna, "Literatürü incelediğimizde yaklaşık dünyada 650 bu tarz bir vaka var ama bu denli uzanım gösteren, rahim alınması sonrası uzanım gösteren vaka sayısı oldukça az. Oldukça mutluyuz. Hastamıza sağlıklı, uzun bir ömür dileriz" dedi.

Böbrek kitlelerinde ana toplardamara uzanan kısımlara hâkim olduklarını ve hastanın bu alandaki ameliyatını kendilerinin yaptığını ifade eden Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, ameliyatı kalp-damar ekibinin yönettiğini, ürolojinin ise batın içerisinde ana toplardamarın ve etrafının serbestleşmesinde yardımcı olarak ekibe katıldığını anlattı. Erdoğan, bu katılımın gerekçesi olarak damarın idrar kanalına komşuluğunu gösterdi ve "Kitlenin çıkarılmasına biz de katkı sağladık" diye konuştu.

Bir mesajla Nail Bey'e ulaştı

Yaklaşık bir yıldır zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Filiz İnal, hastaneye nasıl ulaştığını şu sözlerle anlattı: "Bir komşumun yönlendirmesiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne geldim. Bir mesajla Nail Bey'e ulaştım. O mesajla sağlığıma kavuştum, kendisine sonsuz teşekkür ediyorum."