Kalplere dokunan video: Memleketi Mardin'de Fahrettin Koca'yı duygulandıran anlar...

Aslen Mardinli olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Mardin Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret etti. Koca, 20 yıldır kentti yeşillendirmek için uğraşan "Şeyhmus Amca" ile de hastanenin bahçesine ağaç dikti.

Türkiye'ye sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastanelerinin yapımı devam ediyor...

Sağlık alanında yapılan bu çalışmalar ise dünya tarafından da yakından takip ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık sağlık alanında yapılan çalışmaları ve yeni getirilen uygulamaları duyuruyor.

Bu uygulamalar ve hasteneler, Türkiye'nin sağlık alanında geçmişten bugüne kadar olan değişimini de gözler önüne seriyor.

Mardin Şehir Hastanesi yükseliyor

Mardin’deki sağlık yatırımlarının en büyüğü olan 750 yataklı şehir hastanesinin yapımı sürüyor.

195 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede 260 poliklinik odası, 29 ameliyathane masası bulunacak.

Fahrettin Koca, ‘Şeyhmus Amca’ ile fidan dikti

Bakan Koca, inşaattaki incelemelerinin ardından Mardin'in doğasına katkıda bulunmak amacıyla 20 yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla satın aldığı fidanları diken ve "Şeyhmus Amca" (Ape Şeyhmus) ismiyle tanınan Şeyhmus Erginoğlu ile Mardin Şehir Hastanesi bahçesinde ağaç dikti.

"Buralar sana emanet"

Şeyhmus Erginoğlu'dan Mardin Şehir Hastanesi çevresini ağaçlandırmasını isteyen Koca, "Buralar sana emanet" dedi.

"Ellerin dert görmesin Şeyhmus Amca"

Sosyal medya hesabından gerçekleştirilen sohbete dair paylaşımında bulunan Koca paylaşımına şu notu düştü:

Şeyhmus Erginoğlu, namı diğer Apê Şeyhmus, yani Şeyhmus amca. 72 yaşında, 26 yıldır ağaç dikiyor. Tek başına bir ormanlık kurmuş. Yapımı süren Mardin Şehir Hastanesinin bahçesine birlikte ağaç diktik. Mardin hastanelerindeki ağaçlandırma işi bundan sonra kendisinden sorulacak. Ellerin dert görmesin Şeyhmus Amca.