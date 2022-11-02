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Medya Kalp Yarası oyuncusu hayatını kaybetti! Acı haber
Medya

Kalp Yarası oyuncusu hayatını kaybetti! Acı haber

Son olarak ATV'de ekranlara gelen Kalp Yarası dizisinde rol alan usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 08:55:00 -
Kalp Yarası oyuncusu hayatını kaybetti! Acı haber

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti.

Birçok başarılı projede yer alan en son 'Sevmedim Deme' filmiyle beyaz perdede boy gösteren oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti.

Acı haberi oyuncu Menderes Samancılar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu: Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik.

65 yaşındaki Rıza Akın rahatsızlanınca hemen hastaneye kaldırılmış yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hemen ameliyata alınan usta oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

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