Kalp Yarası oyuncusu Ayşe kimdir? Yağmur Tanrısevsin kimdir? Yağmur Tanrısevsin hayatı, biyografisi
ATV’nin yeni dizisi Kalp Yarası dizisi oyuncusu Ayşe karakterini oynayan Yağmur Tanrısevsin kimdir? Kalp Yarası oyuncusu Ayşe kimdir? Yağmur Tanrısevsin nereli? Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında? Yağmur Tanrısevsin hangi dizilerde oynadı? İşte Yağmur Tanrısevsin hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Yağmur Tanrısevsin kimdir? Kalp Yarası dizisinde Ayşe rolünü oynayan Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de doğan Türk oyuncudur. Yağmur Tanrısevsin 31 yaşındadır. Yağmur Tanrısevsin, "Güneşi Beklerken"dizisinde ünlü bir ailenin duygusal krizler geçiren hassas kızı "blumia hastası" "Melis Güzel" karakterini canlandırarak ismini duyurdu. İngilizce oynadığı Amerika ortak yapımı ilk sinema olan The Tragedy adlı korku filminde Jennifer rolünü canlandırmıştır.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü mezunudur. Sanat kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında birlikte devam ettirmektedir. Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Craft Oyunculuk Atölyesi Bahar Kerimoğlu ve Merve Taşkan oyunculuk eğitimi aldığı bazı isimlerdir.
"Geniş Aile: Yapıştır" sinema filminde Çağla karakterini canlandırdı. "Aşk Ağlatır" adlı sinema filminde oynadı. Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili dizilerinde konuk oyuncu olarak bulundu. Güneşi Beklerken dizisinde Melis Güzel karakterini oynadı.
2014 sonbaharı itibarı ile Kaçak isimli dizide Ustura Faysal'ın (Haluk Bilginer) kızı Tülay Mengen karakterini, Bana Baba Dedi dizisinde Didem karakterini canlandırdı. "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrol oynadı.