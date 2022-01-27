  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kalp Yarası için beklenmedik gelişme! Veda ediyor
Medya

Kalp Yarası için beklenmedik gelişme! Veda ediyor

Pazartesi günleri ekranlara gelen Kalp Yarası dizisinin 32. Bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 15:53:00 -
Kalp Yarası için beklenmedik gelişme! Veda ediyor

Televizyon ekranlarında peş peşe gelen final haberlerine bir yenisi daha eklendi ve 'Elkızı' ile 'Annemizi Saklarken' dizilerinin ardından ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan "Kalp Yarası" dizisi için de final kararı alındı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprakcan Adıgüzel'in başrollerini paylaştığı 'Kalp Yarası' için final kararı verildi. Son olarak 28. bölümü izleyicilerle buluşan dizinin 32. bölümde ekranlara veda etmesine karar verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay