Kalp Yarası için beklenmedik gelişme! Veda ediyor

Televizyon ekranlarında peş peşe gelen final haberlerine bir yenisi daha eklendi ve 'Elkızı' ile 'Annemizi Saklarken' dizilerinin ardından ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan "Kalp Yarası" dizisi için de final kararı alındı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprakcan Adıgüzel'in başrollerini paylaştığı 'Kalp Yarası' için final kararı verildi. Son olarak 28. bölümü izleyicilerle buluşan dizinin 32. bölümde ekranlara veda etmesine karar verildi.