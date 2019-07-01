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Kalp ve hipertansiyon hastalarına yüksek sıcaklık uyarısı

Kalp ve hipertansiyon hastalarının yüksek sıcaklıklarda serin ortamları tercih etmesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, “Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
Kalp ve hipertansiyon hastalarına yüksek sıcaklık uyarısı

Kalp ve hipertansiyon hastalarının yüksek sıcaklıklarda serin ortamları tercih etmesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, “Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Aşırı sıcaklarda oluşabilecek sıvı kaybı, kan basıncını arttırabilir. Bu nedenle sıvı kaybına bağlı olarak yatkınlığı olan kişilerde hipertansiyon ortaya çıkabilir veya mevcut yüksek tansiyon daha da yükselebilir” dedi.


Yüksek sıcaklarda kalp hastası olan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Aşırı sıcaklar kanı tüm vücutta dolaştıran bir pompa görevi gören kalp için yük oluyor.Özellikle sıvı kaybı kalbin görevini yaparken daha çok zorlanmasına neden oluyor. Kalp yetersizliği olanlarda yetersizliğin derecesi artabiliyor. Kalp hastalarının özellikle sıcak saatlerde soğutulmuş ortamlarda kalmayı tercih etmesi, doktor kontrollerini sıklaştırması, sıvı kaybını önleyebilmek için günde en az 8 ile 10 bardak su içmeyi ihmal etmemesi gerekiyor.



Serin ortamda bulunulmalı


Kalp hastalarının sıcaktan etkilenmesini önlemek için alınabilecek birçok kişisel ve toplumsal önlem bulunuyor. En başta, vücudumuzun sıcak havayla baş edebilmesine yardım etmemiz gerekiyor. Sıcak ortamdan mümkün olduğunca uzaklaşmak için bina içinde olmak gerekiyor. Klimalı ortam ideal ama her zaman mümkün olmayabilir. Ancak kısa sürelerle bile olsa serin bir ortamda oturmak faydalı. Çok sıkmayan, açık renkli, hafif elbiseler tercih edilmesi gerekiyor.



Beslenmeye dikkat


Sıcak havalarda yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Yaz aylarında yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınmak gerekiyor.Vücut direncini artırmak, vücudun yeterli miktarda vitamin, mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması önem arz ediyor. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi gerekiyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
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