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Spor Kalp spazmı geçiren Aytemiz Alanyaspor'un forveti Khouma Babacar'dan iyi haber geldi
Spor

Kalp spazmı geçiren Aytemiz Alanyaspor'un forveti Khouma Babacar'dan iyi haber geldi

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da kalp spazmı geçiren golcü futbolcu Khouma Babacar'dan gelen iyi haber yüreklere su serpti. Açıklama yapan Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Büyük ihtimalle geri gelecek diye ümit ediyoruz. Hayati tehlike, stent, ameliyatlık bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 16:47:00 -
Kalp spazmı geçiren Aytemiz Alanyaspor'un forveti Khouma Babacar'dan iyi haber geldi

Aytemiz Alanyaspor'un kampında kalp spazmı geçiren golcü futbolcu Khouma Babacar'dan iyi haberler geldi. Teknik Direktör Çağdaş Atan da konuyla ilgili açıklama yaptı. Atan "Büyük ihtimalle geri gelecek diye ümit ediyoruz. Hayati tehlike, stent, ameliyatlık bir durum yok" dedi.

Khouma Babacar'da korkulan olmadı. Burdur kampında rahatsızlanan ve hastanede kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Babacar'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Babacar'ın kısa süre içinde sahalara dönmesi bekleniyor.

"Antrenmanlara devam edebilir"

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Babacar, TFF'nin komisyonuna gözükecek, büyük ihtimalle geri gelecek diye ümit ediyoruz. İnşallah aramıza katılır. Öyle hayati tehlike ya da stent, ameliyat olacak bir durum yok. Sadece biraz medikal tedavi görecek o kadar. Antrenmanlara devam edebilir" diye konuştu.

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