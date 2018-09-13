Kalp, şeker ve tansiyon hastalarına sabah sporu uyarısı

Prof. Dr. Cengiz Köksal,45 dakikadan az, düzenli, düşük tempolu koşu veya tempolu yürüyüşün kalbe dost olduğunu söylüyor ve şunları ekliyor:

“Tansiyon, şeker gibi kronik hastalıklarla beraber kalp-damar hastalarının spor yaparken vücudunu dinlemesi gerekiyor. Şeker hastalarının sabah aç karna spor yapmaları hipoglisemiye neden olabilir. Öte yandan yüksek tansiyon, çarpıntı veya kalp rahatsızlığı olan bireyler için spor yapılacak doğru zaman, sabah saatleri olmayabilir.”

Prof. Dr. Cengiz Köksal, sabah sporunun etkisini ise şöyle açıklıyor:

“Sabah hemen uyandıktan sonraki ilk 3 saat içerisinde, vücut için önemli bir hormon olan adrenalin en yüksek seviyededir.Adrenalin yüksekliği kalp ritmini arttırır ve kan basıncını yükseltir. Ayrıca sabahın erken saatlerinde kan damarlarında daha fazla pıhtı oluşma riski vardır.Bunun da nedeni vücutta fibrinolitik sistem dediğimiz; pıhtıyı parçalayan sistemin aktivasyonunun sabah en düşük seviyede olmasıdır. Bu bilgiler ışığında; sabah uyandıktan sonraki ilk 3 saat içerisinde spor yapmanın, kalp krizi riskini artırdığını söylemek mümkün” dedi.

“Spor için doğru zamana kişi özelinde karar vermek gerekir”

Günün hangi saatlerinin spor için uygun olduğu konusuna açıklık getiren Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Yapılan laboratuvar çalışmaları öğlen veya akşamüstü yapılan sporun daha faydalı olacağını gösterse de bu konuda yapılan araştırmalarda fikir birliği yok. En doğrusu, spor için doğru zamana kişi özelinde karar vermektir” diye konuştu.

“Spor yaparken vücudunuzu dinlemeyi ihmal etmeyin”

“Vücudunuzun sabah sporuna verdiği cevap önemli” diyenProf. Dr. Cengiz Köksal, “Her halükarda sabahları ağır spor yapmaktan kaçınılmalıdır. Asla spor yaparken kendinizle yarışmamalı ve sürekli vücudunuzu dinlemelisiniz. Buna rağmen eğer spor sırasında veya sonrasında çarpıntınız oluyor veya kan basıncınız yükseliyor ise, sabah sporu sizin için zararlı olabilir. Sonuç olarak, eğer belli bir yaşta, şeker hastası, kalp hastası veya kalp-damar hastalıkları açısından risk grubunda iseniz, sabah spor yapmak mı yoksa 1-2 saat daha kaliteli uyumak mı konusundaki tercihinizi uykudan yana kullanmanızı öneririm.”