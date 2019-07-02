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Kalp sağlığının anahtarı doğru beslenme ve spor

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm.

02 Temmuz 2019 Salı 11:42
Kalp sağlığının anahtarı doğru beslenme ve spor

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Taraktaş, kalp sağlığı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dr. Taraktaş, sağlıklı bir kalp için nasıl beslenmeli ve sporun kalp sağlığındaki yeri nedir sorularını yanıtladı.


Kalp sağlığını korumada, sağlıklı beslenme kadar sporun da önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Taraktaş, “ Toplum, çocukluktan itibaren spora çok alışkın olmalı, spora yönlendirilmeli, nasıl sabah kalkınca yüzümüzü yıkıyorsak, çocuklara bunu öğretiyorsak, sporu da aynı şekilde öğretmeliyiz” diye konuştu. Kalp sağlığında pek çok değişkenin devreye girdiğini ifade eden Dr. Taraktaş, “Genetik, beslenme, yaşam tarzı, stres, kilo fazlalığı, bel çevresinin fazla olması, kolestrol düzeyinin fazla olması vsKalp hastalıklarında bir şeyler olduktan sonra düzeltmek daha zor oluyor. Hekimler olarak biz işin son noktasındayız, kalp krizleri ve damar tıkanıkları olduğundadevreye giriyoruz. Bazı şeyleri göz göre göre yapıyoruz sigara içiyoruz, aşırı yağlı, işlenmiş ve mayonezli yemekler,fastfood tüketiyoruzBunları hiç tüketmemek olanaklı olmasa da en aza indirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.


Kişinin en iyi doktorunun kendisi olduğunu dile getiren Dr. Murat Taraktaş, “Kişi önce kendine iyi bakacak, yani hayat tarzını değiştirecek, insanlar artık sabah ya da akşam günün uygun saatinde hafif dolu bir mideyle, yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirmeli. Akşam televizyon karşısında atıştırmalardan uzak durmaya başlamamız, sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.


DÜZENLİ KONTROL


Kalp hastalıklarının belirtilerinden de söz eden Dr. Taraktaş, “Belli yaşlardan sonra düzenli kontrollere gitmek gerekiyor ama kalp hastalıkları, o son noktaya gelmeden önce genelde ufak tefek bile olsa muhakkak bir belirti veriyor. Özellikle göğüs ağrısı en belirgin özelliğidir göğüste sıkışma, yanma, sızlama, sırta boğaza giden ağrılar, göbek deliği ile alt çenesi arasına giren ağrılar kalp ağrısı olabilir, herkes vücudunu tanır, bir yerinde bir anormallik hissederse ilgili bir hekime gitmesi gerekiyor” dedi.


Erkeklerin 35 yaşından sonra, kadınların da 40 yaş üzerinde mutlaka 2 yılda bir rutin olarak kalp doktoruna görünmesi gerekiyor. En sık görülen kalp hastalıklarının damar tıkanıkları ile oluşan hastalıklar olduğunu dile getiren Dr. Taraktaş, “Özellikle kalbi besleyen damarlar, beyne giden damarlar, kolumuza bacağımıza giden damarlar var, bu damarların çapları genellikle 2 ile 4 mm arasında olup, bu damarlar tamamen tıkandığı zaman kalp krizlerine neden olabiliyor” şeklinde konuştu.


BESLENMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ


Kalp sağlığı için beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında da bilgi veren Dr. Taraktaş, şunları aktardı: “Fransa’da yapılan bir araştırmada kalp damar hastalıkları açısından Akdeniz Diyeti’nin, zeytinyağlı ağırlıklı yani daha fazla ot tüketilen diyetlerin çok üstün olduğu açıklanmıştır. Halk arasında şarap için, viski için iyi olur gibi söylemler var, bunlar hiç doğru değil, bir kere alkol kesinlikle önermiyoruz ama bir kişi alkol alıyorsa onu sınırlandırmanın faydalı olacağını söylüyoruz, içmeyen bir insan kesinlikle alkol almamalı. Kanı sulandırıyor diyorlar ama kanın yağ oranlarını çok bozuyor ve bozduğu zaman da kalp damar tıkanıkları ortaya çıkıyor o yüzden alkolün hiç alınmaması en sağlıklı olanı diyet. O kadar önemli ki aslında çay, kahve, alkol, sigara, gazlı içecekleri fazla tüketmek kalbi hızlandırıyor, ritim bozuklukları yapabiliyor. Kalp kapak sorunları olanlar için ciddi sorunlara neden olabiliyor. Hayvansal gıdaları önermiyoruz, kırmızı eti haftada iki kezhaşlama tarzında öneriyoruz. Beyaz et, özellikle köy tavuğu bulabilirsek; balıklarda çok dip balıkları önermiyoruzdeniz çuprası, deniz levreği gibi balıkları tüketebilirsiniz.”


SİGARA VE STRES


Sigaranın da kalbi olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Dr. Murat Taraktaş, sigaranın hiç içilmemesini, kullanılması durumunda ise bırakmak için yardım alınabileceğini belirtti. Kalp sağlığını stres, üzüntü gibi duygu durumlarının da etkilediğini ifade eden Dr. Taraktaş, “Stres ile sigara birbirine çok paralel, hem damar kasılmasına neden oluyor, hem pıhtılaşmaya eğilim artırıyor, hem kalp hızını artırıp altta bir damar tıkanıklığı varsa yetersiz kan gelmesine bağlı ani kalp krizlerine neden olabiliyor."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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