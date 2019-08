Kalp rahatsızlığı yaşayan çift, şifayı SANKO’da buldu

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, kalp rahatsızlığı yaşayan çift için umut oldu.

Kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle iki yıldan beri tedavi gören Mübeccel Bora’ya, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiğinde, doktorları şah damarından ve kalbinden anjiyo olması gerektiğini bildirdi. Tetkikler sonrasında evine giden Mübeccel Bora, rahatsızlığının artması üzerine aynı günün akşamı hastaneye getirilerek, yatışı yapıldı.

Ertesi sabah anjiyoya götürülen Mübeccel Bora, eşi Mehmet Bakır Bora’nın yanında olmadığını görünce çocukları babalarının belinde bir rahatsızlık olduğunu, kalkamadığı için gelemediğini söyledi.

Mübeccel Bora, o anki duygularını, “Kalp rahatsızlığı yaşıyorum ve eşim anjiyoya yanımda gelmiyor. Halbuki eşimin karnındaki aort damarı yırtıldığı için yoğun bakımda yatıyormuş. Aynı gece ameliyata alınmış. Gerçeği bilmediğim için 40 yıllık eşim yanımda nasıl olmaz diye çok üzülmüştüm” sözleriyle paylaştı.

Mehmet Bakır Bora (72), eşinin rahatsızlanıp hastaneye yatırıldığı gece aort damarı yırtıldığı için hastanede yoğun bakıma alınıyor. Eşi ameliyat için beklerken, Mehmet Bakır Bora’nın aort damarı değiştiriliyor. Mehmet Bakır Bora, “Bir anda rahatsızlandım. Soğuk terler dökmeye başladım. Zaman kaybetmeden SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne geldik” dedi.

Annelerinin çok üzülmesi ve sürekli babalarını sorması üzerine çocukları, Mübeccel Bora ameliyata alınmadan önce doktor kontrolünde babalarının kalp krizi geçirerek, yoğun bakıma alındığını söyleme kararı alıyorlar. Mübeccel Bora’nın eşini ziyareti ardından gerçekleşen başarılı ameliyatı sonucu üç damarı ve iki kapakçığı değiştiriliyor. Yeniden sağlığına kavuşan Mübeccel Bora duygularını şöyle dile getirdi:

“Eşime ve çocuklarıma sağlıklı bir şekilde yeniden kavuşmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde geçirmemi sağlayan başta doktorlarım Prof. Dr. Gökhan Gökaslan ve Doç. Dr. Erkan Kaya olmak üzere hemşirelere ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ederim.”

Ameliyat sonrasında eşini yalnız bırakmak istemeyen Mehmet Bakır Bora, doktor kontrolünde eşini yoğun bakımda ziyaret ediyor. Mehmet Bakır Bora, “Hem eşimin hem de benim sağlığa kavuşmamızda ellerinden gelen her türlü çabayı gösteren öncelikle Acil Servis’te ilk müdahaleyi yapan Acil Tıp Uzmanımız, anjiyomuzu yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Serçelik ve başta kalp ve damar cerrahisi uzmanlarımız Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, Doç. Dr. Erkan Kaya ile hemşirelerimiz ve bütün hastane çalışanlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan sağlığına kavuşan çiftle ilgili olarak şunları kaydetti:

“Mehmet Bey, gece acil servise bel ve karın ağrısı ile başvuruyor. Çekilen tomografide karın bölgesinde aort anevrizması ve yırtılmasına bağlı ciddi kanama tespit ediliyor. Acil şartlarda hemen ameliyata alıp karın damarını suni damar ile değiştirdik. Operasyon başarılı geçti ve ertesi gün hemen uyandı. Bu arada eşi Mübeccel Hanım’ın da hastanede yattığını ve anjio yapıldığını öğrendik. Mehmet Bey belki de eşinin hastalığına üzüntüden bu olayı yaşamıştı.

Sürekli eşini merak eden Mübeccel Hanım’a yakınları eşinin rahatsızlığını ilettiler ve yoğun bakımda Mehmet Bey’i görmesini sağladık. Mehmet Bey’in durumu iyi olunca Mübeccel Hanım’a kendisinin de ameliyat olması gerektiği söylendi. Sonrasında Mübeccel Hanım’ın 2 kapağını ve 3 kalp damarını değiştirdik. Mübeccel hanımın operasyonu da başarılı bir şekilde geçti. Mübeccel Hanım’ı ve Mehmet Bey’i serviste aynı odaya aldık ve her ikisine de şifa ile aynı gün taburcu ettik. Her ikisi de aslında çok riskli hastalıklara sahipti ve aynı dönemde sorun yaşadılar. Bizi mutlu eden her ikisinin de sorunsuz bir şekilde bu zor süreci atlatmalarıdır.”