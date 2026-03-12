  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kalp pili implantasyonu işlemleri başladı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu yaşayan hastalara yönelik kalıcı kalp pili implantasyonu işlemleri başarıyla uygulanmaya başlandı. Böylece Niğde’de yaşayan hastalar için önemli bir sağlık hizmeti daha yerinde sunulur hale geldi.

NİĞDE  DURSUN SUNA

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hastanede kalp pili implantasyonu işlemlerinin başladığını belirterek şunları söyledi.

“Hastanemiz bünyesinde kalp pili implantasyonu işlemlerine başlamış bulunmaktayız. Hastanemizin vizyonu açısından önemli bir yere sahip olan kardiyoloji ünitemizde, hastalarımıza modern tıbbi altyapı ve uzman ekip eşliğinde güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunulmaktadır” dedi.

Başhekim Zor, daha önce büyük şehirlerdeki sağlık merkezlerinde gerçekleştirilen bu tür girişimler için artık Niğde’deki vatandaşların şehir dışına gitmesine gerek kalmadığını, yeni uygulama sayesinde kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu yaşayan hastalar tedavi süreçlerini kendi şehirlerinde, hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilecek.

Hastanede başlatılan kalıcı kalp pili implantasyonu işlemiyle birlikte, tedavi bekleyen hastaların yerinde sağlık hizmeti alması sağlanırken, aynı zamanda bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin de önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

