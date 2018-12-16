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Kalp krizinden ölen Züleyha öğretmen, 2 ay önce göreve başlamış

Kilis'te evinde ölü bulunan Öncüpınar Ortaokulu'nda görevli öğretmen Züleyha Erkal'ın, öğretmenliğe 2 ay önce başladığı öğrenildi.

16 Aralık 2018 Pazar 17:21
Kalp krizinden ölen Züleyha öğretmen, 2 ay önce göreve başlamış

Kilis'te geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sözleşmeli Türkçe öğretmen Züleyha Erkal, memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi. Erkal'ın 2 ay önce öğretmenliğe başladığı bildirildi.

Öncüpınar Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan Züheyla Erkal, okula gitmeyince, meslektaşları merak edip Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki evine gitti. Erkal kapıyı açmayınca, polis çağırıldı. Gelen polis ekipleri de içeri girmeyi başaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin yardımıyla girilen evde, Züleyha Erkal'ın cansız bedeni bulundu. Hastaneye kaldırılan Erkal'ın yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği saptandı.

2 ay önce sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan Züleyha Erkal'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Züleyha Erkal'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesine getirildi. Kemal Sadi Şirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Züleyha Erkal, Körfez Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 17:21
  1. Kilis
  2. Kocaeli
  3. Kalp krizinden ölen Züleyha öğretmen
  4. 2 ay önce göreve başlamış
  5. Züleyha Erkal

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