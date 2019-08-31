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Kalp krizinden hayatını kaybeden Yılmaz’ın ismi anaokulunda yaşatılacak

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde lise tercihini yaptıktan bir gün sonra, LGS sonuçları açıklanmadan 12 gün önce havuzda yüzerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yılmaz Bahadır Amaç’ın adının yaşatılması için dernek kuruldu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:34
Kalp krizinden hayatını kaybeden Yılmaz’ın ismi anaokulunda yaşatılacak

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde lise tercihini yaptıktan bir gün sonra, LGS sonuçları açıklanmadan 12 gün önce havuzda yüzerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yılmaz Bahadır Amaç’ın adının yaşatılması için dernek kuruldu. Projesi devam eden bir anaokuluna Yılmaz Bahadır’ın isminin verilmesinin amaçlandığı belirtildi.


11 Temmuz 2019 tarihinde, LGS sonuçları açıklanmadan önce girdiği havuzda yüzerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yılmaz Bahadır Amaç’ın en büyük hayali olan Kabataş Erkek Lisesini kazandığı ortaya çıkmış, Kabataş Erkek Liseliler Derneği "Yılmaz’ı Kabataşlı sayıyoruz" diyerek onun adına bir burs fonu oluşturmuştu.


Dörtyol ilçesinde yaşayan Yılmaz’ın ailesi oğullarının isminin yaşatılması için dostları ve arkadaşlarının da desteğiyle girişimde bulunarak, “Yılmaz Bahadır Amaç Kültür ve Eğitim Derneği”ni kurdu. Yılmaz Bahadır Amaç anısını yaşatmak için kurulan dernek ve bir bankada oluşturulan hesap numarası vasıtasıyla elde edilecek gelirin tamamının Dörtyol ilçesinde projesi devam eden bir anaokulu yapımında kullanılarak isminin verilmesinin amaçlandığı belirtildi.


Baba Dr. Bahadır Amaç, "Amacımız orada okuyacak çocuklarda, Yılmazım gibi başarılı olsun ve topluma faydalı birer insanlar olsunlar istiyoruz" dedi.


İlçede aile hekimliği yapan baba Bahadır Amaç yaptığı açıklamada, "Bundan yaklaşık 50 gün önce evladımız Yılmaz Bahadır Amaç’ı kaybetmiştik. Taziye süresince bize her türlü desteği esirgemeyen, bizzat gelerek, sosyal medyadan arayarak bizim bu acılı günümüzde teselli bulmamızı sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ederim. Minnettarız. Taziye süresince gelen dostlarımız, arkadaşlarımız, sosyal medyadan arayan arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız, oğlumuz Yılmaz Bahadır’ın isminin yaşatılması konusunda bize bir fikir verdiler. Benim de zaten içimden geçen böyle bir düşüncem vardı. Oğlumun ismi yaşasın istiyordum. Arkadaşlarımız, dostlarımız dediler ki, ’bu çocuk hayatı boyunca öğrenciydi ve okulla ilgili bir şey yapalım’ dediler. Bana destek oldular, bürokratik engelleri birlikte güzel bir çalışma ile aşarak Yılmaz Bahadır Amaç’ın ismini yaşatabilmek için bir dernek kurduk. Onunla ilgili olarak da Dörtyolumuzda projesi devam eden bir anaokulunun ismini ona vermek istiyoruz. Bununla ilgili de okulun eksikliklerini gidereceğiz. Derneğimizin adına bir hesap açıldı. Bu hesaba, oğlumuz Yılmaz Bahadır Amaç’ın adını vereceğimiz ünaokulunun açılmasına katkı vermek için tüm dostlarımızdan ve arkadaşlarımızdan destek ve yardımlarını bekliyoruz. Biz de oradaki çocukları ziyaret edip biraz teselli bulmak istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:34
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