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Aktüel

Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi memleketine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:24:58 -
Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi memleketine uğurlandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Uğur Pehlivan'ın cenazesi (32), düzenlenen törenle memleketine gönderildi.

Görevli olduğu Siverek Devlet Hastanesinde dün geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden polis memuru Uğur Pehlivan için Siverek Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ile başlayan törende Pehlivan'ın öz geçmişi okundu. İlçe Müftü Vekili Muhammed Alphan tarafından dua edilmesinin ardından Pehlivan'ın naaşı memleketi Sivas'a uğurlandı.

Törene katılan polis memurunun eşi ve ailesi büyük üzüntü yaşarken, Pehlivan'ın 5 aylık kızı Asel ile de kadın polisler yakından ilgilendi.

Pehlivan'ın bir ay önce Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandığı, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Törene, Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, daire müdürleri ile mesai arkadaşları katıldı.

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