Kalp krizi 'geliyorum' diyor! İşte kalp krizinin bir ay önceden ortaya çıkan belirtisi!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2030 yılı geldiğinde kalp damar hastalıklarına bağlı her sene 23,6 milyon insanın yaşamını kaybedeceğini öngörür. Peki dünyada en fazla ölüm nedenleri arasında yer alan kalp krizi belirti veriyor mu?

Kalp krizi, miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur ve dünyadaki ölüm nedenleri arasında ilk sıradadır.

Yılda milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olan kalp krizi gelmeden işaret veriyor mu? Kalp krizinin belirtileri nelerdir?

KADINLARDA KALP KRİZİNİN BİR AY ÖNCEDEN ORAYA ÇIKAN BELİRTİSİ

Circulation dergisinde yayınlanan çalışma, kadınların yüzde 39'unun kalp krizine yol açan ayda hazımsızlık yaşadığını kaydetti. Bu durum, kalp krizinin yaygın bir belirtisi ve belki de en tanınabilir semptomu olabilir. Hazımsızlık belirtisi, kriz esnasında olmasa da, kalp krizinden önceki günler veya haftalarda hissettikleri bir semptom olarak ortaya çıkıyor. Bu, hazımsızlığın erken bir uyarı işareti olabileceğini gösteriyor.

KALP KRİZİNİN 12 BELİRTİSİ

Kalp krizinde görülen en temel kalp krizi belirtisi kalp ağrısı olarak tabir edilen göğüs ağrısıdır. Göğüs duvarının ardında hissedilen bu ağrı, sanki göğüs kafesine biri oturmuş hissi veren ağırlık ve baskı yapıcı tarzda künt bir ağrıdır.

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Sol kola, boyuna, omuzlara, karın, çene ve sırta yayılabilir. Genel olarak 10-15 dakika kadar sürer. Dinlenmek ya da koroner damarları genişleten nitrat içerikli ilaçları kullanmak ağrının hafiflemesini sağlayabilir.

Kalp krizinin diğer belirtileri arasında sıkıntı hissi, baş dönmesi, mide bulantısı, nefes darlığı, kolay yorulma ve kalp ritim bozukluğu gibi durumlar da yer alabilir. Kalp ağrısı, bazen daralan bölgelerde oluşan Kalp krizi belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu durum özellikle kadınlarda kalp krizi belirtileri için geçerlidir.