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Yerel Kalp krizi geçiren sürücü duvara çarpıp öldü
Yerel

Kalp krizi geçiren sürücü duvara çarpıp öldü

Eskişehir'de feci bir kaza yaşandı. Direksiyon başında kalp krizi geçirerek aracıyla duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 16:04:00 -
Kalp krizi geçiren sürücü duvara çarpıp öldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kullandığı araçta kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 72 yaşındaki Ahmet Gökhan, 06 CKP 950 plakalı otomobiliyle Göktepe Mahallesi'nden Kaldırım Mahallesi'ne giderken kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkıp yol kenarındaki duvara çarparak duran araçta bulunan sürücü için kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen Gökhan'ın cansız bedeni, Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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