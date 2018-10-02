THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Kalp krizi geçiren öğretmenden acı haber

Balıkesir'de görev yapan 61 yaşındaki Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu isimli öğretmen, okulun bahçe kapısında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

02 Ekim 2018 Salı 21:02
Kalp krizi geçiren öğretmenden acı haber

Balıkesir'in Gönen ilçesinde görev yapan bir öğretmen, mesai bitiminde okulun bahçe kapısında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görev yapan Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu (61), mesai bitiminde okulun çıkış kapısında fenalaştı.

Öğretmenlerinin yere düştüğünü fark eden öğrencilerin haber vermesiyle okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı Kalıpçıoğlu, hayatını kaybetti. Kalıpçıoğlu'nun cenazesi, Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 21:02
  1. Gönen Devlet Hastanesi
  2. Balıkesir
  3. Gönen
  4. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
  5. Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    1. 2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne..
    2. İran'dan Suriye hamlesi! İmzalar atıldı
    3. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    4. Pentagon açıkladı: Zehirli iki zarf..
    5. Rusya'dan kritik Erdoğan açıklaması
    6. Ankara'da otomobil duvara çarptı: 1..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ..
    8. Fransa'dan İran'a suçlama! Saldırının..
    9. Milli basketbolcu Semih Erden: İBB'yi..
    10. Kalp krizi geçiren öğretmenden acı haber
    11. Suriyeli bakandan Türkiye açıklaması!
    12. Çanakkale Boğazı'nda zarar gören kablo..
    13. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci:..
    14. Kamboçyalı bakandan Cumhurbaşkanı..
    15. İstanbul'da Suudi Arabistan'dan ünlü..
    16. İŞKUR müjdeyi açıkladı! KPSS şartsız..
    17. Koza Grubu şirketleri yüzde 23 büyüdü
    18. BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri..
    19. Porto-Galatasaray maçının..
    20. Mevlüt Uysal: Gençlerimizi icat..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması