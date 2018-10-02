Kalp krizi geçiren öğretmenden acı haber
Balıkesir'de görev yapan 61 yaşındaki Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu isimli öğretmen, okulun bahçe kapısında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.02 Ekim 2018 Salı 21:02
Balıkesir'in Gönen ilçesinde görev yapan bir öğretmen, mesai bitiminde okulun bahçe kapısında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görev yapan Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu (61), mesai bitiminde okulun çıkış kapısında fenalaştı.
Öğretmenlerinin yere düştüğünü fark eden öğrencilerin haber vermesiyle okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı Kalıpçıoğlu, hayatını kaybetti. Kalıpçıoğlu'nun cenazesi, Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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