Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini söyledi. Peki Kalp krizi geçiren biri nasıl anlaşılır? Kalp krizi belirtileri nasıl olur?

Kalp krizi belirtileri nasıl olur?

Göğüste rahatsızlık hissi

Kalp krizinin 'geliyorum' diyen en sık belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. Kalp krizi hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyorlar.

Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan, kimi 'fil oturmuş gibi kimi yanma' şeklinde tarif ediyor.

Sol kola yayılan ağrı

Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor.

En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran kalp krizli hastaya nadir rastlanıyor.

Baygınlık ve baş dönmesi hissi

Baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan bazen ayağa hızlı kalkmaktan…

Ama bazen de kalp krizinden! Bu nedenle beraberinde göğsünüzde rahatsızlık veya nefes darlığı hissediyorsanız hemen bir doktora başvurun.

Boğaz ve çenede ağrı

Tek başına olan boğaz ve çene ağrısının kalp krizi ile çoğunlukla alakası olmuyor.

Ancak önce göğüsten başlamış, sonra boğaz ve çeneye yayılan bir ağrı ise mutlaka zaman kaybetmeden doktora gitmek gerekiyor.

Soğuk terleme

Özellikle soğuk terleme ile birlikte göğüste ağrı varsa çok daha dikkat edilmeli.

Çünkü bu ikili kalp krizinin en sık rastlanan belirtisini oluşturuyor.

Nefes darlığı

Hiçbir nedeni yokken ani başlayan ve geçmeyen nefes darlığı, kalp krizi veya bir başka bir ciddi hastalığın işareti olabiliyor. Mutlaka hastaneye gitmek gerekiyor.

Bulantı, kusma ve mide ağrısı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, "Bazı kalp krizi hastaları, özellikle kadınlar bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi belirtilerle doktora başvuruyor.

Şüphesiz kişinin yediği bir şey de dokunmuş olabilir ama risk altında olan ya da diğer 6 maddeden bir ya da birkaç şikayetin eşlik ettiği durumlarda teşhisi kesinlikle doktorunuzun koymasına izin verin" diyor.