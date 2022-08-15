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Gündem 'Kalp krizi fırtınası' Artışa koronavirüs aşısı mı sebep oldu?
Gündem

'Kalp krizi fırtınası' Artışa koronavirüs aşısı mı sebep oldu?

Bir süredir ülke genelinde kalp krizi vakalarının artış gösterdiği iddia edilirken, bazı çevreler koronavirüs aşılarının kalp krizini tetiklediğini düşünüyor. Sosyal medyada açılan 'kalp krizi fırtınası' başlığı altında binlerce kullanıcı, yetkililere konuya ilişkin açıklama yapılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 23:18:00 - 2022-08-16 01:48:06
'Kalp krizi fırtınası' Artışa koronavirüs aşısı mı sebep oldu?

 Yeniakit.com.tr 

Ülke genelinde kalp krizi vakalarında artış yaşandığı iddia edilirken, bazı çevreler krizlere, koronavirüs aşısının sebep olduğuna inanıyor.

Sosyal medya kullanıcıları bugün, ülkemizde artış gösteren kalp krizi vakalarını gündeme getirdi. "Kalp krizi fırtınası!" başlığı ile yapılan paylaşımlarda, kalp krizine bağlı ölümlerdeki artış sebebinin açıklanması çağrısı yapıldı.

'Zamanını bekleyeceğiz'

Prof. Dr. Mete Gündoğan da "Kalp krizi fırtınası!" paylaşımlarına destek vererek, "Belki de tarihte ilk defa bir salgına karşı geliştirilen aşı salgından daha tehlikeli sonuçlar üretti." dedi.

Prof. Gündoğan, "Bu elbette ve elbette hem akademik hem de adli olarak soruşturulacaktır. Sadece zamanını bekleyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

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Yorumlar

ottoman

aşıya rağmen ölümler artıyor sebep de aşı insanları PCR baskısi ile ölümlerini hazırladı şer tohumları

Nuri Karaman

Aşı olmadan önce ve olduktan sonraki kandaki D-Dimer değerlerine baktirin
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