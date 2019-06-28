Kalp kasında kalınlaşma olan hasta Diyarbakır’da operasyonla sağlığına kavuştu

DİYARBAKIR (İHA) – Malatya’da yaşayan 56 yaşındaki Yeter Levent’e nadir görülen kalp kası hastalığı tanısı konuldu. Malatya’da tedaviden sonuç alamayan Levent, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Doğuştan kalp kası hastalığı bulunan Yeter Levent, Malatya’da nefes darlığı, çarpıntı şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Yeter için burada yapılan tetkikler ve müdahaleler sonuç veremeyince çocukları hastalıkla ilgilenen doktor bulmak için internetten araştırma yaptı. Çocuklarının yapmış olduğu araştırma sonucu Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesinde görevli Kardiyolog Doç. Dr. Hakkı Şimşek’e ulaşıldı. Tedavi için Diyarbakır’a gelen Yeter Levent, burada geçirdiği kapalı operasyonla sağlığına kavuştu.

Kardiyolog Doç. Dr. Hakkı Şimşek, hastanın nefes darlığı ve çarpıntı şikayetlerinin ön planda olduğunu söyledi. Doç. Dr. Şimşek, “Oğlu internetten araştırmış bizim ismimizi bulmuş, buradan bir hoca aracılığıyla irtibata geçtiler. Doğuştan kalp kası kalınlaşmasına bağlı kalbin vücuda kanı pompalamada zorluk çekmesi ve bunun sonucunda halsizlik, yorgunluk, çarpıntı, çok ileri evrelerde bayılma şikayetleri oluşan bir hastalık. Doğuştan olan bir hastalık ve bizde gerçekten yaptığımız tetikler sonucu hastanın teşhisini doğru konulduğunu, tedavi için de iki farklı tedavi yönteminde yakınları cerrahi tedavinin riskini üstlenmek istememişler. Kapalı yöntem dediğimiz anjiyografi grafik yöntemle tedavi yöntemi arayışı içine girmişler. Bize geldiler, biz de baktık değerlendirdik gerçekten bu tedavi yöntemini uygulayabileceğimiz bir hasta olduğuna karar verince hastamızın önce anjiyosunu yaptık. Damar yatağını ortaya koyduk, daha sonra müdahale etmek üzere çağırdık. Hipertrofik kardiyomyopati hastalığı. Septal alkol ablasyonu denen anjiografik yöntemle ameliyata gerek kalmadan yarım saatlik müdahale ile kalp kasındaki kalınlığa müdahale edildi. Hasta 2 gün sonra taburcu edildi” dedi.

“Müdahale deneyimli hekimler tarafından yapılmalı”

Gerçek değerini bir ay sonra değerlendirdiklerinde göreceklerini ama erken dönemde bu kadar büyük bir başarı sağlanmasının kendileri için de tatmin edici bir işlem olduğunu kaydeden Doç. Dr. Hakkı Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

“Hastamızın şikayetlerinde rahatlama olduğunu hastanın demin size de ifade ettiği gibi rahatladığını söyledi. Biz tabii bunu 1 ay içinde göreceğiz. Hastanın yaşam kalitesi artışını bir ay içindeki gözlemimizde daha da pekiştirmiş olacağız. Bu çok riskli bir müdahale, yani burada kanın duvarlarının yırtılma riski yine pile bağlantılı hale gelme riski çok önemli. Bizi en çok korkutan iki tane komplikasyonumuz bir kalp duvarının yırtılması, iki orada yaptığımız müdahale sonucu hastanın ömür boyu pile bağlı hale gelme riski vardı. Doğuştan görülen kalp kası hastalığı oldukça nadir bir hastalık ve müdahalesinde ileri derecede deneyim gerektiren hekimler tarafından yapılması gerekir. Bu şeyin cerrahisi de aynı şekilde deneyimli cerrahlar tarafından yapılması gereken bir hastalık.”

Hastanın kızı Aysel Şahin ise, annesinin merdiven çıkmakta zorlandığını söyledi. Şahin, “Merdivende çıkarken, bir iş yaptığında fazlasıyla yoruluyordu. Biz annemi Malatya’da doktora götürdük ve Malatya’da annemin kalp kası kalınlaşması olduğunu söylediler. Biz bu noktada araştırma yaptık. Hakkı Şimşek hocanın bu alanda farklı bir uygulama yaptığını öğrendik. Hocamla irtibata geçtik ve hocam sağ olsun bizimle ilgilendiler, güzel bir operasyon geçirdiler. İnşallah Allah bundan sonraki süreçte de sıkıntısı olmayacağını düşünüyorum ve şimdiden rahatladığını söylüyor annem” diye konuştu.