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Sağlık "Kalp kapağı" modeline ulusal patent tescili
Sağlık

"Kalp kapağı" modeline ulusal patent tescili

Tasarlanan "kalp kapağı" modeli, ulusal patent tescili aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 14:13:00 -
"Kalp kapağı" modeline ulusal patent tescili

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Gedikli'nin tasarladığı "kalp kapağı" modeli, ulusal patent tescili aldı.

KTÜ Farabi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gedikli, yaptığı yazılı açıklamada, kalp mitral kapak hastalıklarının toplumda yaygın olarak bulunduğunu belirtti.

Mitral kapaktaki kaçakların, hastalarda ciddi semptomlara ve kalp fonksiyonlarında bozulmaya neden olduğunu vurgulayan Gedikli, uygun olan hastalarda mitral kapaktaki kaçakların cerrahi yöntemlerle tedavi edildiğini aktardı.

Gedikli, hastaların yaklaşık yarısında cerrahi kapak değişiminin ileri yaş veya ek hastalıkların getirdiği riskler nedeniyle yapılamadığının altını çizerek, bu hasta grubunda açık cerrahiye gerek kalmadan damarsal yollardan kateterler yardımıyla mitral kapağın değiştirilmesinin, çözüm bekleyen bir sorun olduğuna dikkati çekti.

Kateter yolu ile mitral kapak değişiminin çok sayıda farklı tasarımlarla başka çalışmalarda da denendiğine işaret eden Gedikli, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim tasarımımızda, kateter yolu ile mitral kapağın değiştirilmesindeki sorunlara çözüm bulunması amaçlanmaktadır. Tasarladığımız mitral kapak modelinin, diğer tasarımlardan farklı olarak iki ek yapısı bulunmaktadır. Birinci ek parça, disk şeklindedir ve kapağın üst kısmında bulunmaktadır. Bu kısmın görevi, kapak anatomik pozisyonuna yerleştirildiğinde, interatrial septuma tutunmaktır. İkinci ek parça, ilk parçanın karşısında sol atrial apendiks içine girip bu boşluğu tamamen doldurarak kapağın tutunmasına yardımcı olmaktadır."

Gedikli, kateter yardımı ile takılan kapakların aşması gereken en büyük sorunun, kapağın etrafındaki anatomik yapılara tutunmak ve kalp hareketleri sırasında stabil pozisyonunu korumak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu nedenle bu kapakların, çevre yapılara tutunacak ek parçaları, tasarımın en önemli kısmını oluşturmaktadır. Tasarladığım bu modelde, kapağın üstündeki iki farklı parça, interatrial septum ve sol atrial apendikse tutunarak kapağın, kalp hareketleri esnasında stabil pozisyonda durmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu ek parçaların implantasyonu kolay olmakta ve diğer kalp dokularına baskı yapma ihtimali bulunmamaktadır."

Açıklamada, Gedikli'nin tasarladığı "kalp kapağı" modelinin, ulusal patent tescili aldığı belirtilerek, "Bu kapak modellerinin, önce hayvan çalışmalarında daha sonrasında insan çalışmalarında etkisinin ortaya konması ile ameliyat edilemeyen mitral kapak hastaları da tedavi edilebilecektir." ifadelerine yer verildi.

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