Kalp hastalıklarının artma nedeni ortaya çıktı

Çin'de yapılan bir araştırmada, ozon kirliliğiyle kalp hastalıklarındaki artış arasında bağlantı olduğu sonucuna varıldı.

European Heart Journal dergisinde cuma günü yayımlanan araştırma kapsamında, Çin'deki 70 şehirde yaşayan 258 milyon kişinin 2015 ile 2017 yılları arasında hastaneye başvuru verileriyle aynı dönemde bu şehirlerdeki hava kalitesi seyri karşılaştırıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, diğer kirleticilerden bağımsız olarak ozonun tek başına koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve inme şikayetleriyle hastaneye yatışların yüzde 3'ünden sorumlu olduğu tespit edildi.

Ozonda bir metreküp hava başına her 10 mikrogramlık artışın kalp krizi nedeniyle hastaneye yatışlarda yüzde 0,75, inmedeyse yüzde 0,4'lük bir artışla ilişkili olduğu görüldü.

Araştırmayı yürüten ekipten Şaowei Wu, "Bu veriler mütevazı görünse de ozon seviyeleri yaz aylarında 200 mikrogramı aştığında bu etki de 20 kattan fazla artacaktır." şeklinde konuştu.

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Uzmanlar bu varsayım üzerinden, yaz aylarında ozonla bağlantılı kalp krizi oranlarının yüzde 15'e, inme oranlarının yüzde 8'e kadar çıkabileceğini söyledi.

Atmosferin üst katmanlarında bulunan ozon, zararlı ultraviyole ışınların yeryüzüne ulaşmasını engellemeye yardımcı olurken aynı zamanda, yer seviyesinde çoğu şehri kirleten dumanın önemli de bir bileşeni.

Ozon, atmosferde, genellikle otomobiller veya endüstri tarafından salınan iki kirleticinin güneş ışığının varlığında birleşmesiyle meydana gelen kimyasal bir reaksiyon sonucu oluşur.

Araştırmacılar, fosil yakıt tüketimini azaltmak için daha güçlü politikalar oluşturulması çağrısında bulunuyor. Ayrıca, ozon seviyelerinin yüksek olduğu günlerde insanların maruz kalma oranlarını sınırlamak için bir uyarı sistemi gerekliliğine vurgu yapılıyor.

Kaynak: Euronews