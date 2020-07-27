Kalp hastalıklarına birebir! Alıç meyvesinin inanılmaz faydaları...

Alternatif tıpta ilaç üretiminde kullanılan alıç meyvesi, başta kalp ve damar hastalıklarına birebir gelmesinin yanı sıra içerdiği vitamin ve minerallerle birlikte insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlıyor. Ormanlık ve yol kenarlarında yetişen alıç meyvesi, yüksek miktarda C vitamini, tanen, flavon türevleri ve triterpen gibi maddeler içeriyor.

İşte alıç meyvesinin inanılmaz faydaları...

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı vücuda kalkan olur.

- Güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte mevsim geçişlerinde yaşanan üst solunum yolları hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.

- Sinir hücrelerini sakinleştirici etkisiyle birlikte stres ve depresyona birebir gelir.

- Ağız içerisindeki yaraların iyileşmesini sağlar, diş eti hastalıklarının önüne geçer, ağız kokusunu önler.

- İçerdiği triterpen maddesi ile birlikte yağ yakma özelliğine sahiptir. Bu sayede sindirim sistemini hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur.

- Yapılan birçok araştırma, alıç meyvesinin kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığını göstermiştir. Alıç meyvesi, damarlarda biriken toksinleri temizler; felç, inme, yüksek tansiyon ve kalp krizi gibi durumların yaşanma riskini azaltır.