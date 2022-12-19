Kalp dostu, düşmanı besinler: Kalbe iyi gelen besinleri tüketin, kalbe zararlı yiyecekler hemen atın

Sağlıklı bir vücut için 50’den fazla ve farklı besin öğesine gereksinim vardır ve bu besin öğelerini tek yönlü beslenme şekliyle karşılamak mümkün değildir. Tek yönlü bir beslenme, hiçbir zaman vücut için gerekli besin öğelerini sağlayamaz ve yeryüzünde süper bir besinden bahsetmek mümkün değildir. Ancak bazı besinler vardır ki, diğerlerine göre kalp sağlığına daha fazla katkı sağlarlar. Bu besinleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Somon, ton, sardalya ve alabalık gibi omega-3 yağ asitlerinden zengin yağlı balıklar kalp sağlığınıza destek verir. Balıklardaki omega-3 yağ asitleri düzensiz kalp atımlarını ve damarlarda tıkanıklığa neden olan plak oluşumunu engeller. Tam bir kalp dostu olan zeytinyağı, kalp hastalıklarına dair sağlık sorunlarının giderilmesine yardımcı oluyor. Kansere yakalanma riskini en aza indiriyor. Kan basıncını (tansiyon) dengeleyen ve kalp ritmini düzenleyen yaşamsal minerallerden biri olan potasyumdan zengin olan hurma, hiç kolesterol içermemesi nedeniyle kalp dostu besinler arasında yer alıyor.

İşte kalp düşmanı yiyecekler

Özellikle paketli tatlılar, cipsler, dondurmalar ve şekerlemeler gibi atıştırmalıklar, tüketmekten kaçınmanız gereken başka bir gıda grubudur. İşlenmiş gıdalar ve büyük miktarlarda tuz içeren, örneğin turşu, zeytin ve et suyu kalp sağlığınız için tehdit oluşturabilir.

Kalp dostu yiyecekler, Kalp kasını güçlendiren besinler, Kalbe iyi gelen besinler ise şöyle;



Kalbinizi bu besinlerle koruyun. Hastalıklara karşı beslenmenize dikkat etmeniz çok önemli.

Sarımsak. Damar tıkanıklığını önlüyor, kan basıncını ve kan yağlarının düşmesini sağlıyor.

Fındık, ceviz, badem.

Domates.

Ispanak.

Elma.

Kuru fasulye, nohut, mercimek.

Yeşil çay.

Kalp dostu meyveler

Yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve çilek gibi meyveler içerdikleri lif ve biyoaktif bileşikler sayesinde kalp dostudurlar. Bu meyvelere renk veren bileşikler kan basıncını dengeler ve damar sağlığını korurlar.

Kalbe zararlı yiyecekler

Kalbe zarar veren yiyecekler arasında kızarmış tavuk, sığır eti, Çin yemeği, beyaz pirinç, pastırma, sucuk, bisküvi, dondurma, diyet soda, meyve suyu, bulyon, ketçap, margarin, kahve kreması, harmanlanmış kahveler, dondurulmuş gıdalar, dondurulmuş pasta, domates sosu, konserve sebzeler, peynir ve soğuk kesim yiyecekler.

Kalp Krizini Önleyen Besinler

Somon Balığı

Zeytinyağı

Ceviz, Fındık.

Portakal.

Yulaf Ezmesi.

Az Yağlı Yoğurt.

Kiraz.